Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray, 37. haftada konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Salı günü Başkent'te MKE Ankaragücü'nü yendikten sonra şampiyonluğu kutlamaya başlayan sarı-kırmızılılarda derbi galibiyetinin fitilini ise İsmail Yüksek ateşledi.

Salıyı çarşambaya bağlayan gece Ankara'dan İstanbul'a dönen ve geç saatlere kadar Florya'da kutlama yapan sarı-kırmızılılar sonraki iki günü ise izinli geçirdi. Derbi hazırlıklarına cuma günü başlayan Galatasaray'da analiz ve antrenör ekibi, Fenerbahçe'ye hazırlansa da futbolcuların tam kapsamlı bir derbi hazırlığı için çok vakti olmadı.

Florya'daki kutlamalarda bozulan zemin nedeniyle ana sahasında antrenman gerçekleştiremeyen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve kurmayları, derbi için hazırlanan planı futbolculara etüt ettirse de şampiyonluğun garantilenmesi oyuncularda ister istemez bir rahatlamayı da beraberinde getirdi.

Derbi günü geldiğinde oyuncular, maça kısa süre kalana kadar tam konsantre olamazken rakip cepheden gelen açıklamalar ise fitili ateşledi. İsmail Yüksek'in maç öncesi yaptığı "Lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum" açıklaması oyuncuların silkelenmesini sağlarken futbolcular kenetlendi.

Özellikle kaptanlar Muslera ve Kerem henüz işlerinin bitmediğini, kazanılacak bir derbinin olduğunu vurgularken futbolcular, Fenerbahçe cephesinden gelen bu açıklamalarla aradıkları motivasyonu da bulmuş oldu.

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