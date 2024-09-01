Depresyon ve anksiyetenin 12 fiziksel belirtisi nedir?
Depresyonda olmak gerçek bir hastalıktır. Çoğu depresyon ve anksiyetenin tonlarca farklı fiziksel semptomu vardır ve sadece 'kafa' ile değil, tüm vücutla ilişkilendirilebilir. İşte depresyon ve kaygının 12 fiziksel belirtisi...
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Depresyonda olmak üzgün olmaktan çok daha fazlasıdır ve anksiyete bozukluğu ile başa çıkmak, sadece biraz fazla endişelenmek değildir. Farkına varmak istediğinizden çok daha fazlası vardır. Detaylar haberimizde...
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1. BAŞ AĞRISI/MİGREN
Baş ağrıları hem depresyon hem de anksiyete ile ilişkilidir (anksiyete, sonucu belirsiz olan bir şey hakkında endişe, sinirlilik veya kaygı hissidir). Bu durum kişiye özel olarak hafif ya da şiddetli olabilir. Bu oldukça sinirleri yıpratıcı bir durumdur ve bazıları için baş ağrıları sürekli olan ve tam olarak sonlanmayan bir durumdur.
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2. BAŞ DÖNMESİ/SERSEMLİK
Bu durum hem anksiyete hem de depresyon ile ilişkilidir. Bir anda ortaya çıkabilir veya yavaş yavaş ilerleyebilir. Bir an için gelir ve gider; anksiyete sizi gerçekten etkiliyorsa bazen başınız dönebilir, ancak bu durum herkes için farklılık gösterebilir. Depresyonun kendisi de genellikle uyuşukluk veya sersemlik hissi olarak tanımlanır.
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3. SIRT AĞRISI
Bu durum daha çok depresyonla ilişkilendirilir. İleride göreceğiniz gibi, depresyon aslında birçok farklı kronik ağrı türüyle yakından ilişkilidir. Depresyon belirtileri, genel olarak ağrının olduğundan çok daha kötü hissedilmesine neden olur.
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4. SİNDİRİM SORUNLARI
Evet, depresyon kelimenin tam anlamıyla ishal olmanıza veya kabız olmanıza neden olabilir. Sindirim rahatsızlıkları birçok şekilde ortaya çıkar ve depresyon da bunlardan biridir. Bu durumda bağırsaklarınız beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kalabilir.
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5. KAS VE EKLEM AĞRILARI
Depresyon birçok durumda kendini fiziksel ağrılar ve acılar olarak gösterir. Bunların belirgin bir nedeni yoktur, ancak altta yatan bir sorun bulunmaktadır. Depresyon çok gerçektir.
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6. GÖĞÜS AĞRISI
Bu hem depresyon hem de anksiyete ile ilişkilendirilebilir, ancak anksiyetesi olanlarda daha yaygın olduğunu gördüm. Bazen kelimenin tam anlamıyla kalp krizi geçiriyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Bunu deneyimlemek korkunçtur ve bunu görmek zorunda kalan yakınlarınız için de yaralayıcıdır.
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7. UYKU SORUNLARI
Uyku problemleri az veya çok uyumak şeklinde olabilir. Endişelenmekten uyuyamazsınız ya da o kadar depresyondasınız ki tek yapabildiğiniz şey uyumaktır. Vücudunuz kelimenin tam anlamıyla tükenmiştir.
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8. GÖĞÜS BASINCI
Bu daha çok anksiyete ile ortaya çıkar ve altta yatan bir şeyin işareti olabilir; ancak çoğunlukla vücudunuzun zihninizin yaşadığı strese tepki vermesidir. Bununla başa çıkmak son derece zor olabilir.
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9. NEFES ALMAKTA ZORLUK ÇEKMEK
Nefes alma zorlukları genellikle anksiyete ile ilişkilidir. Ne kadar sinirlenirseniz, bu durum o kadar kötüleşir. Bazıları için bu durum söz konusu değildir; ancak çoğu kişi için anksiyete bozukluğunun çok büyük bir parçasıdır.
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10. MİDE BULANTISI
Bu, hem depresyon hem de anksiyete ile ilişkilendirilebilir. Çok ciddi bir sorun meydana getirebilir. Aşırı endişelenme ve tedirgin olma durumlarında kusma olarak etkisini gösterebilir.
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11. TERLEME
Anksiyetesi olan insanlar bunun çok doğru olduğunu bilirler. Endişeli ve aşırı heyecanlı olduğumda ellerim terlemeye başlayabilir ve bunu kontrol edemem. Daha şiddetli semptomlardan biri olmasa da, oldukça insanı yoran bir durumdur.
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12. TİTREME
Daha önce anksiyete krizi geçiren birini gördüyseniz veya bunu birinci elden yaşadıysanız, bunu bilirsiniz. Ne kadar sinirlenirseniz, o kadar kötü titrersiniz. Ellerinizi tam olarak kontrol edemeyebilirsiniz.
Kaynak: Awarenessact