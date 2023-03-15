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Haberler Gündem 3. Sayfa Depremzedeye "fahiş fiyattan" kiraya adli işlem

Konya'da depremzedeye "fahiş fiyattan" ev kiralayan emlakçı ve ev sahibine adli işlem

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra Konya'ya taşınan ailenin, ev kirasındaki "fahiş fiyat" nedeniyle şikâyetçi olduğu emlakçı ile ev sahibi hakkında adli işlem yapıldı

Giriş: 15.03.2023 - 12:47 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedeye
AA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde evi ve iş yeri hasar gören Muzaffer Alçı, ailesiyle Konya'ya gelerek ev kiralamaya karar verdi.

Oturacağı evi 6 bin 750 liraya kiralayan Alçı, emlakçıya 8 bin lira komisyon, ev sahibine ise 1 yıllık kira bedeli olan 81 bin lirayı peşin ödedi.

YERLEŞTİKTEN SONRA ÖĞRENDİ

Ailesiyle eve yerleştikten sonra ödediği kira bedelinin, komşularının ödediği kira bedelinden çok daha yüksek olduğunu anlayan Alçı, emlakçı ve ev sahibinden şikâyetçi oldu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, emlakçı ile ev sahibi hakkında inceleme başlattı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen emlakçı ile ev sahibi hakkında, "fiyatları etkileme suçundan" adli işlem başlatılırken, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından da emsal kira bedelinin belirlenmesi için çalışma yapıldı.

*Fotoğraf: DHA

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