Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Depremzedelerin otomobili, kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Hatay'dan gelen ve içerisinde depremzedelerin bulunduğu otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpıştığı kazada Yusuf Gülen (66) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı

Giriş: 25.02.2023 - 18:46 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedelerin otomobili, kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
DHA

Kaza, saat 16.00 sıralarında Salihli- Gölmarmara karayolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Gölmarmara'dan Alaşehir yönüne gitmekte olan Abdullah Afrin (43) yönetimindeki 31 AKE 362 plakalı otomobil, Gördes'ten Salihli yönüne ilerleyen Emrah Akça'nın (31) kullandığı 45 LV 126 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Akça ile otomobildeki Yusuf Gülen, M.G. (63), M.K. (43) ile kamyonette yolcu olarak bulunan G.G. (23) ve H.M. (19), yaralandı. Otomobil sürücüsü Abdullah Afrin ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Gülen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan, kaza yapan otomobildeki 6 kişinin de depremzede oldukları ve Hatay'dan Akhisar'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 4 yaralı
Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 4 yaralı
Depremin etkilediği taşınmaz kültür varlıklarına bağışa vergi düzenlemesi
Depremin etkilediği taşınmaz kültür varlıklarına bağışa vergi düzenlemesi
Depremde yıkılan Rende Sitesi'nin arsa sahibi tutuklandı
Depremde yıkılan Rende Sitesi'nin arsa sahibi tutuklandı
Macron'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı
Macron'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.