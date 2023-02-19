FATURALAR KAYMAKAMLIK TARAFIDAN ÖDENECEK
Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecek. Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacak.
Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşı Türkiye Sigorta tarafından güvence sunulacak. Depremzedelerin kullanımına bedelsiz veya kiralama yoluyla açılan evler, "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası" kapsamına alınacak. Sigorta primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanacak.
Türkiye'nin en büyük emlak listeleme platformlarından üçü kampanyaya destek olacak. "emlakjet.com", "hepsiemlak.com", "sahibinden.com" platformları sahip oldukları büyük müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirecek. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu doldurarak kampanyaya katılabilecek. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilecek.
Kampanyaya ilişkin detaylı bilgiye "www.evimyuvanolsun.org" internet sitesinden ulaşılabilecek.
EVİM YUVAN OLSUN KAMPANYASI BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYINIZ