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        Haberler Sağlık Depremzede Murat, protez bacakla çocukluğunu yeniden yaşıyor

        Depremzede Murat, protez bacakla çocukluğunu yeniden yaşıyor

        6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Hatay'da enkazdan 36. saatte çıkarılan 4 yaşındaki Murat Gezer, depremde kaybettiği bacağının yerine takılan protez bacağıyla hayata yeniden tutundu. Murat artık koşuyor, futbol oynuyor, bisiklet sürüyor ve kendisinin yaşamasını sağlayan annesinin mezarını ziyarete gidiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:32
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        Depremzede Murat, protez bacakla yaşama yeniden tutundu
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        Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanan İhlas Gezer ve 4 yaşındaki oğlu Murat Gezer, yaşadıkları evde enkazın altında kaldılar. Çöken evde evladını korumak üzere altında saklayan İhlas Gezer hayatını kaybederken, evladının hayatta kalabilmesini sağladı. Murat Gezer, depremin 36. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı ve tedavi edilmek üzere Adana’ya götürüldü. Adana’da tedavisinin ardından İstanbul’a sevk edilen Murat’ın kangren olan sol bacağı ampute edildi. Merkezi İstanbul Beylikdüzü ilçesinde bulunan İrade Adımları Derneği, baba Hasan Gezer ile irtibata geçerek 4 yaşındaki Murat’a umut oldu. Kaybettiği uzvuyla acı dolu günler yaşayan Murat’a, dernek tarafından psikolojik ve fizik tedavileri de yapılarak, ücretsiz olarak protez bacak takıldı. Protez ayağıyla yeniden yürüyen Murat artık koşuyor, futbol oynuyor, bisiklet sürüyor ve kendisinin yaşamasını sağlayan annesinin mezarını ziyarete gidiyor.

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        MURAT YÜRÜYEREK GİTTİ

        İrade Adımları Derneği’nde görevli fizyoterapist Renim Elşeyh, Murat’ın yeni protez bacağıyla adım adım yeniden yürüyebilmesini nasıl sağladıklarını şöyle anlattı: “İlk etapta hem sağlam tarafına hem de ampute olan tarafına kas kuvvetlendirme, denge koordinasyon eksersizleri verdik. Protezi kabullenmesi için ona yönelik egzersizler verdik. Daha sonra yürümeye birlikte başladık. Adım adım birlikte eğitimleri verdik ve Murat yürümeye başladı. Murat’ın yürüyerek derneğimizden çıkması hepimizi memnun etti.”

        "'SENİN GİBİ BİR SÜRÜ ÇOCUK VAR' DEDİM"

        Depremzede çocuk Murat’ın ilk başta protez bacağı kabullenemediğini vurgulayan Ortopedi Protez ve Ortez Teknikeri Şüheda Şimşek, depremzede çocuğa nasıl umut aşıladıklarını belirterek, “Murat bana ‘ben demir bacak kullanmak istemiyorum, kendi bacağımı istiyorum. Bu bacakla ben yürüyemem, benim ayağımı acıtır’ dedi. Kendisine bu bacakla da iyi yürüyebilirsin, sadece sen değil, senin gibi bir sürü çocuk var dedim. Sen bunu yapabilirsin, bununla top oynarsın, parka gider gelirsin, şeklinde konuştum. Her gelişinde bu çocuk aynı cümleleri kurdu ve ben hiç yılmadan aynı cevapları verdim” dedi.

        ANNE, OĞLU İÇİN HAYATINI FEDA ETTİ

        Baba Hasan Gezer, rahmetli eşinin evladını depremde 36 saat boyunca altında saklayarak hayata tutundurduğunu belirterek “Ev yıkılınca oğlumla, eşim enkazda kalmışlar. Rahmetli eşim evladımızı saklamış, altına almış. Çocuğu da 36 saat sonra enkazdan çıkardılar. Ondan sonra Adana’ya sevk ettiler. Oradan da İstanbul’a gitmek istedim, orada hastanede direk ampute olunacak denildi. Mecburiyetten ampute olundu” dedi.

        HİÇBİR ÜCRET ALINMADI

        Evladının ampute olan bacağına protez takılmasını ücretsiz olarak İrade Adımları Derneği’nin üstlendiğini ifade eden baba Gezer, “Hastanedeyken İrade Adımlar Derneği, protez için bizimle irtibata geçti. Bizimle görüştüler, ilgilendiler. Sağ olsunlar, protezimizi de yapılar ve baya ilgilendiler. Fizik tedavisi olsun, her şekilde ilgilendiler. Rabbim razı olsun” ifadelerini kullandı.

        "FUTBOL OYNUYOR, BİSİKLET SÜRÜYOR"

        Evladının protez bacağıyla yeniden hayata tutunduğuna ve sık sık birlikte el ele mezarlığa ziyarete geldiklerini belirten Gezer, “Murat Sabah 8 de ayakta, bütün gün koşturuyor. Gün içerisinde futbol oynuyor, lunaparka gidiyor, bisiklet sürüyor ve doyasıya eğleniyor. Oğlumla beraber çiçekçimizden çiçek alıp geliyoruz, annesinin yanına burada beraber duamızı okuruz. Konuşur annesiyle, ‘anne ben seni çok özledim’ der. Çok şükür yürüyebiliyor. Normal yaşantısını sürdürebiliyor” şeklinde konuştu.

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