Depremde yıkılmış, yıkılacak veya ağır, orta hasarlı binaları bulunan ve çadırlarda kalmak istemeyen afetzedelere kira ve barınma yardımı sunuluyor. Depremzede kira yardımı başvuruları AFAD tarafından alınıyor. Bir yıl süreyle verilmesi planan desteğe ilişkin "Depremzede kira yardımı uzatılacak mı?" sorusu araştırması başladı. İşte, güncel bilgiler...