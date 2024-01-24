Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.073,99 %1,56
        DOLAR 30,2461 %-0,06
        EURO 32,9617 %0,39
        ALTIN 1.976,91 %0,39
        FAİZ 42,89 %0,47
        GÜMÜŞ GRAM 22,15 %1,56
        BITCOIN 40.147,00 %2,41
        GBP/TRY 38,5181 %0,28
        EUR/USD 1,0888 %0,35
        BRENT 79,24 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 3.232,60 %0,40
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Depremzede kira yardımı uzatılacak mı? Depremzedelere kira yardımı devam edecek mi, ne zaman bitiyor? - Merak Edilenler Haberleri

        Depremzede kira yardımı uzatılacak mı? Depremzedelere kira yardımı ne zaman bitiyor?

        Depremzedelere kira yardımı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yapılmaya başladı. 11 ili etkileyen ve tüm Türkiye'ye yasa boğan depremler sonrasında AFAD, afetzedelere bir yıl sürecek kira yardımı ödemelerini yaptı. Yeni yıla girilmesiyle birlikte "Depremzede kira yardımı uzatılacak mı, ne zaman bitiyor?" soruları gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Depremde yıkılmış, yıkılacak veya ağır, orta hasarlı binaları bulunan ve çadırlarda kalmak istemeyen afetzedelere kira ve barınma yardımı sunuluyor. Depremzede kira yardımı başvuruları AFAD tarafından alınıyor. Bir yıl süreyle verilmesi planan desteğe ilişkin "Depremzede kira yardımı uzatılacak mı?" sorusu araştırması başladı. İşte, güncel bilgiler...

        • 2

          DEPREMZEDE KİRA YARDIMI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

          Afetzede kira desteğinin 1 yıl süre ile ödeneceği belirtilmişti. Depremzede kira yardımı ödeme süresine dair ise henüz bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin paylaşım yapıldığında haberimize eklenecek.

        • 3

          DEPREMZEDE KİRA YARDIMI NE KADAR?

          6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ardından depremde ev sahibi olanlar için 5 bin TL, kiracı olanlar ise 3 bin TL olarak ödeme yapıldığı biliniyor.

          Depremzede kira desteği için başvurular e-Devlet şifresi ile "Afetzede Barınma Desteği Başvurusu" ekranından alınıyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        Park kavgası ölümle bitti!
        Park kavgası ölümle bitti!
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Et yiyen bakterileri, insanlara sivrisinekler bulaştırıyormuş!
        Et yiyen bakterileri, insanlara sivrisinekler bulaştırıyormuş!
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        Eşyalarını yangından kurtaracaktı... Alevler bir anda yükseldi!
        Eşyalarını yangından kurtaracaktı... Alevler bir anda yükseldi!
        İstanbul’un Airbnb raporu: Yüzde 70 arttı
        İstanbul’un Airbnb raporu: Yüzde 70 arttı
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        Habertürk Anasayfa