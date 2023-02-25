Çocukların hayatlarında çok büyük değişiklikler yaşandığını ve bu değişiklikl erin etkilerini yaşamlarının her yerinde gördüklerini kaydeden Ergül, şöyle devam etti: "Burada çocukların rutininin oluşmasına destek sağlamaya çalışıyoruz çünkü rutinler yeni yaşama alışmanın en büyük katkılarından biri. Burada belli saat aralığında onlarla olarak, destek ve kendilerini ifade edebilecek alanlar sağlayarak rutinler oluşturmalarına katkılar sağlıyoruz. Çocuklar için güvenli alanları oluşturarak kendilerini ifade etmeleri, yaşadıkları o zorlu süreci anlamlandırmaları için alan tanıyoruz. Bazı çocuklar bunu resimle ifade eder, bazısı farklı etkinliklerle eder. Biz onları takip ederek gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz."