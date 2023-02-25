Kentte yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Kızılay, alanında uzman 13 kişilik psikolojik destek ekibi aracılığıyla da prefabrik ve çadır kentlerde kurulan 2 psikososyal etkinlik çadırı ve 1 mobil oyun aracında depremden etkilenen çocuklar için aktiviteler düzenliyor. Uzmanlar, çocukların boyama, okuma, resim ve geleneksel zeka oyunları oynayarak deprem psikolojisini kolay atlatabilmeleri için güçlü yönlerini ortaya çıkarma ve destekleme çalışması da yürütüyor. Kızılayın uzmanları, bir yandan da ailelerle bir araya gelerek psikososyal destek veriyor.