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        Haberler Gündem Güncel Depremzede çiftçilerin ilk çilek hasadı | Son dakika haberleri

        Hatay'da depremzede çiftçilere dağıtılan fidelerde ilk çilek hasadı

        Hatay Büyükşehir Belediyesi'nce 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen üreticilere dağıtılan fidelerle yetiştirilen çilekler hasat edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:17 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:17
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        Depremzede çiftçilerin ilk çilek hasadı
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        Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen depremzede üreticilere çilek fidesi dağıtılan Hassa ilçesindeki tarlada ilk hasat yapıldı. Üreticilerin topladığı çilekler sandıklara yerleştirildi.

        Hasat etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hassa Kaymakamı Osman Acar, Hassa Belediye Başkanı Selahattin Çolak ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan da katıldı.

        Başkan Öntürk, "Üretimimizin, üreticimizin, tarımın ve şehrimizin ayağa kalkması bizleri mutlu ediyor. Bu desteklerimiz imkanlarımız ölçüsünde çeşitli alanlarda devam edecek" dedi.

        Öntürk, stratejik ürünlerin ekimini yaygınlaştırmayı ve çiftçilerin gelirini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Kaymakam Acar da Hassa'nın verimli toprak yapısına sahip olduğunu belirterek, "Ne eksek kat ve kat fazlasıyla karşılığını alıyoruz. Bu topraklar 6 Şubat gibi 'asrın felaketi' olarak tarif edilen büyük felaketle karşı karşıya kaldı ama buna rağmen ilçemizde tarım hiçbir şekilde sekteye uğramadan daha da kuvvetlenerek devam etti" ifadelerini kullandı.

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