"Leylekler buradan gelen geçenin ilgisini çekiyor. Mesela, 'Sakarcalık köyünde imamlık yapıyorum' diyorum kimse bilmiyor. 'Leylekli minareli camide görev yapıyorum' dediğimde biliyorlar. Yuvanın başka bir yere taşınması veya sağlıklı bir yerde olması için yardım bekliyoruz.

Depremde camimizin minare kısmı ağır hasar aldığı için yıkılacak. Bu durum bizi üzüyor. Köylüler de endişeli. Beni arayıp, 'Yuvamız, leylekler iyiydi, yıkılmasın' diyorlar. Ben de çok üzüntü duyuyorum. Köyümüzün simgesi sonuçta. Köyümüz için güzel bir anıydı."