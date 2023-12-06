Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.053,75 %-0,05
        DOLAR 28,9325 %0,00
        EURO 31,2236 %-0,04
        ALTIN 1.885,68 %0,58
        FAİZ 38,17 %-0,44
        GÜMÜŞ GRAM 22,61 %0,77
        BITCOIN 43.567,00 %-0,76
        GBP/TRY 36,4636 %0,14
        EUR/USD 1,0786 %-0,08
        BRENT 77,46 %0,34
        ÇEYREK ALTIN 3.083,08 %0,58
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Depremin yaralarını sarmak için 2.4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı - İş-Yaşam Haberleri

        Depremin yaralarını sarmak için 2.4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı

        Bakan Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için bu yıl Avrupa Konseyi Kalkınma, Dünya, Avrupa Yatırım, İslam Kalkınma ve Asya Altyapı Yatırım bankalarından yaklaşık 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağladıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 06.12.2023 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin sağladığı dış finansman kaynaklarına ilişkin bilgi verdi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve bölgenin yeniden inşası amacıyla dış finansman temini çalışmalarının devam ettiğini belirten Şimşek, bu kapsamda Asya Altyapı Yatırım Bankasının Türk Eximbank'a 100 milyon dolar finansman sağladığını ifade etti.

        Şimşek, söz konusu finansmanla depremden etkilenen illerdeki altyapıların onarımı ve geliştirilmesine yönelik ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmalara destek olunmasının amaçlandığına işaret ederek, "Ayrıca İslam Kalkınma Bankasından da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına 100 milyon dolar tutarında finansman sağladık." dedi.

        Bu kaynağın, depremden etkilenen bölgede ve bu bölgeyle ilişkide bulunan işletmelere yönelik tarımsal ürünler ve gıda güvenliği projelerinin finansmanı için kullanılacağını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

        "Deprem bölgesinin kalkındırılması amacıyla bu yıl Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankasından olmak üzere yaklaşık 2,4 milyar dolar tutarında dış finansman sağladık. Hem yıl sonuna kadar hem de önümüzdeki yıl içinde uygun koşullu dış finansman sağlama girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlanan bu finansman imkanlarıyla depremden etkilenen illerdeki ihracatçı firmalar ile bu bölgedeki işletmelerin tarım ve gıda projeleri desteklenecek."

        Şimşek, daha önce de Avrupa Yatırım Bankasından deprem yaralarını sarmak ve kentlerin yeniden inşasına katkı sağlamak amacıyla 400 milyon avro finansman sağlandığını açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte MASAK'ın analiz raporu... Seçil'in maaşı ortaya çıktı!
        İşte MASAK'ın analiz raporu... Seçil'in maaşı ortaya çıktı!
        Evde mangal felaketle sonuçlandı!
        Evde mangal felaketle sonuçlandı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Fener'e kondisyoner şart
        Fener'e kondisyoner şart
        Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın
        Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın
        Anadolu Efes, Panathinaikos'u geçti!
        Anadolu Efes, Panathinaikos'u geçti!
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        Habertürk Anasayfa