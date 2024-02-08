Sapdüzen, "Depremde canımı, ikiz kardeşimi kaybettim. Burada yaşamını yitiren komşularımız, akrabalarımız ve dostlarımız var. İlk kardeşimin resmini astım. Sonra komşu, arkadaş ve dost. Müşterilerden gelip 'benim yakınımın da fotoğrafını asar mısın?' diyenler oldu. Hepimiz biriz burada. Şu zamanda birbirimize kenetlenmek zorundayız. Acımız büyük, yük çok ağır. Birbirimize destek olmamız lazım. Ben de orada kardeşimin yeri varsa dostlarımın da yeri var dedim. Şu anda 230 fotoğrafımız var." diye konuştu.