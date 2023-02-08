Adıyaman'da depremden 45 saat sonra 3,5 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Eski Saray Mahallesi'ndeki bir enkazdan seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde 3,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Tanık, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

38 yaşındaki Fatma Tanık da çalışmalar neticesinde, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kadının, aynı enkazdan depremin ardından 45 saat sonra kurtarılan ve yarım saat önce hastaneye kaldırılan 3,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Tanık'ın annesi olduğu öğrenildi.