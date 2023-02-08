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Haberler Gündem Son dakika! Depremin vurduğu Hatay'da 6 yaşındaki Eymen'den sonra annesi de 7 katlı binanın enkazı altından sağ olarak kurtarıldı - Son dakika deprem haberleri

Depremin vurduğu Hatay'da 6 yaşındaki Eymen'den sonra annesi de enkaz altından kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan ve büyük yıkım yaşanan Hatay'da, kurtarma çalışmaları yürüten Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri, 6 yaşındaki Eymen'in ardından annesini de enkaz altından sağ olarak çıkardı

Giriş: 08.02.2023 - 01:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika! Depremin vurduğu Hatay'da 6 yaşındaki Eymen'den sonra annesi de 7 katlı binanın enkazı altından sağ olarak kurtarıldı - Son dakika deprem haberleri
AA

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin arama-kurtarma görevlileri, depremin yoğun olarak etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin arama-kurtarma faaliyeti yaptığı, çöken 7 katlı binanın enkazı altında kalan 6 yaşındaki Eymen saat 17.50 sıralarında kurtarıldı.

Küçük Eymen'in annesinin de enkaz altında kaldığını tespit eden ekipler, uğraşlar sonucu saat 23.20 sıralarında isminin Fethiye olduğu öğrenilen anneyi de enkazdan sağ çıkardı.

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