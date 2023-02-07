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Depremin vurduğu Hatay'da 6 yaşındaki Eymen enkaz altından sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan Hatay'dan sevindiren bir haber eldi. 6 yaşındaki Eymen, depremin üzerinden 36 saat geçmesinin ardından arama kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından sağ olarak çıkarıldı

Giriş: 07.02.2023 - 19:56 | Güncelleme: ABONE OL
Depremin vurduğu Hatay'da 6 yaşındaki Eymen 7 katlı binanın enkazından sağ olarak çıkarıldı - Öne çıkan haberler
AA

Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri, Hatay'da 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen'i kurtarmayı başardı.

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen bölgelerde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği görevlileri, depremin yoğun olarak etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde çalışmalara devam ediyor.

Ekiplerin arama kurtarma faaliyeti yaptığı çöken 7 katlı binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Eymen, saat 17.50 sıralarında kurtarıldı.

Eymen'in sağlık durumunun iyi olduğu, annesini enkazdan çıkarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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