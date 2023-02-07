Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği görevlileri, depremin yoğun olarak etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde çalışmalara devam ediyor.

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