Depremin yıktığı Hatay'dan üzücü görüntüler!

"İNSANLARA YEME, İÇME BARINMADA DESTEK ŞART"
Lütfü Savaş, "Türkiye çapında hem devletimizden, hem hükümetten, sivil toplum örgütleri, hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Belediyelerimiz de ekiplerini kurtarmaya göndermeye başladı. Dışarıdakilerin barınmaya, giyim kuşama ve gıdaya ihtiyaçları var. Hızlı bir şekilde herkesin kendi imkanını zorlayarak sadece bize değil; Maraş'ta da yıkım var. 10 ilde sıkıntı var. En çok sıkıntı Maraş ve Hatay. İvedilikle ne kadar insanımıza ulaşabilirsek, o kadar insanımızın hayatını kurtarma imkanımız var. Dışarıdakilerin en azından barınması, yeme içmesine destek vermek lazım. Yerel imkanlarla bunu karşılamamız maalesef yok" ifadelerini kullandı.