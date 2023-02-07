Depremin yıktığı Hatay'dan üzücü görüntüler!

"İNSANLAR ISI KAYBINDAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR"



Savaş, "Hatay'da durum çok kötü. Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda da sıkıntımız var. 1200 civarında bina yıkıldı. En çok kent merkezinde. Antakya, Kırıkhan, İskenderun'da var. Bunların dışında imkanlarımızla kurtarmaya çalışıyoruz. İş makinasını çok fazla sokamıyoruz. İş makinası aşağıdaki canlı insanlara zarar verebiliyor. Acil kurtarabileceğimiz insanlara yöneldik. Kurtarma ekibimize 'Şurada yakınım var' diye bize ismini yazdıran insanımız var. Sabahın 5'inden beri imkanlarımızla yapıyoruz. Bu belediyenin altından kalkamayacağı bir felaket. Hızlı bir şekilde arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Hem insanlara hem de alet ve edavata. Şu anda dışarısı 2-3 derece. Yağmur yağıyor. İnsanlar ısı kaybından hayatını kaybedebilir" dedi.