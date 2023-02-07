Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin yıktığı Hatay'dan üzücü görüntüler! - Son dakika deprem haberleri

Depremin yıktığı Hatay'dan üzücü görüntüler!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin en yıkıcı sonuçlarından biri de Hatay'da yaşandı. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kentte durumun iç açıcı olmadığını söyleyerek, "Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda da sıkıntımız var. 1200 civarında bina yıkıldı" dedi

Giriş: 07.02.2023 - 14:38 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. AFAD, saat 12.10 itibarıyla 3 bin 549 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 168 kişinin yaralandığını açıkladı.

  • Depremler, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

  • Bu iller arasında en çok etkilenen şehirlerden biri de Hatay'dı. 1200 binanın yıkıldığı Hatay'da 872 vatandaşımız hayatını kaybederken, 2766 vatandaşımız ise yaralandı.

  • Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dün akşam Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına telefonla bağlanarak depremin vurduğu kentteki son durum hakkında bilgi verdi.

  • "İNSANLAR ISI KAYBINDAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR"

    Savaş, "Hatay'da durum çok kötü. Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda da sıkıntımız var. 1200 civarında bina yıkıldı. En çok kent merkezinde. Antakya, Kırıkhan, İskenderun'da var. Bunların dışında imkanlarımızla kurtarmaya çalışıyoruz. İş makinasını çok fazla sokamıyoruz. İş makinası aşağıdaki canlı insanlara zarar verebiliyor. Acil kurtarabileceğimiz insanlara yöneldik. Kurtarma ekibimize 'Şurada yakınım var' diye bize ismini yazdıran insanımız var. Sabahın 5'inden beri imkanlarımızla yapıyoruz. Bu belediyenin altından kalkamayacağı bir felaket. Hızlı bir şekilde arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Hem insanlara hem de alet ve edavata. Şu anda dışarısı 2-3 derece. Yağmur yağıyor. İnsanlar ısı kaybından hayatını kaybedebilir" dedi.

  • "İNSANLARA YEME, İÇME BARINMADA DESTEK ŞART"

    Lütfü Savaş, "Türkiye çapında hem devletimizden, hem hükümetten, sivil toplum örgütleri, hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Belediyelerimiz de ekiplerini kurtarmaya göndermeye başladı. Dışarıdakilerin barınmaya, giyim kuşama ve gıdaya ihtiyaçları var. Hızlı bir şekilde herkesin kendi imkanını zorlayarak sadece bize değil; Maraş'ta da yıkım var. 10 ilde sıkıntı var. En çok sıkıntı Maraş ve Hatay. İvedilikle ne kadar insanımıza ulaşabilirsek, o kadar insanımızın hayatını kurtarma imkanımız var. Dışarıdakilerin en azından barınması, yeme içmesine destek vermek lazım. Yerel imkanlarla bunu karşılamamız maalesef yok" ifadelerini kullandı.

  • "NE KADAR HIZLI GELİRLERSE O KADAR İYİ OLUR"

    Savaş ayrıca, "Enkaz altında kalanlar, hayatını kaybedenler var. Bu büyük afetlerde daha çok dışarıdan gelen ekiplerin kurtarma işlemleri yapması gerekiyor. Çoğu insan panikte. Biz iş makinaları ve itfaiye ekipleri ile insanları kurtarmaya çalışıyoruz. Mutlaka dışarıdan daha zinde, şuurlu, sakin insanlara ihtiyaç var. Gelmeye başladılar. Ne kadar hızlı gelirlerse o kadar insanlarımızın hayatını kurtarma şansımız olur. Kente ulaşımda majör sorun yok, bazı köprülerde ve asfaltlarda zarar var" diye konuştu.

  • Bu sabah saatlerinden itibaren Hatay'da çekilen görüntüler facianın boyutunu da gözler önüne serdi.

  • KURTARILMAYI BEKLİYOR

    DHA'daki habere göre; Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binada, belden aşağısı enkaz altında kalan 7-8 yaşlarındaki erkek çocuğu, kurtarılmayı bekliyor. Suriyeli olduğu, anne ve babasının da enkaz altında kaldığı belirtilen çocuk, yaşadığı şok nedeniyle konuşamıyor.

  • VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

    Vücudunun belden aşağısı enkaz altında kalan Suriyeli 7- 8 yaşlarındaki çocuk için vatandaşlar seferber oldu. Anne ve babasının da enkaz altında olduğu belirtilen çocuk, yaşadığı şok nedeniyle konuşamadı.

  • YORGANA SARIP, YANINA SU BIRAKTILAR

    Beton bloğun altında sıkışan çocuk, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar, gece üşümemesi için çocuğu yorgana sardı, başına bere takıp, yanına da susadığı zaman içmesi için pet şişede su bıraktı.

  • Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte diğer bölgelerde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlarken, Cebrail Mahallesi’ne ise ekipler henüz ulaşamadı. Küçük çocuk kurtarılmayı bekliyor. Bu arada binlerce binanın yıkıldığı bölgede elektrik, su, doğal gaz ve internet hizmeti verilemiyor.

  • 12 KİŞİ KURTARILDI

    AA'da yer alan bilgilere göre; Hatay'da Atatürk Caddesi'nde çalışma yapan Konya İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri, çöken Saray Apartmanı'nın enkazından ses geldiğini belirledi.

    Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yığınların altındaki bir kadına ulaştı.

  • Depremden 17 saat sonra enkaz altından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

    Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Amiri ​​​​​​​İbrahim Navruz, Türkiye'yi sarsan depremin herkesi üzdüğünü söyledi.

  • Depremi haber alır almaz itfaiye olarak, 6 araçlık 36 kişilik ekiple Hatay'ın merkezine geldiklerini belirten Navruz, "Öğle vakitlerinden bu yana 12 vatandaşımızı sağ olarak enkaz altından kurtardık." diye konuştu.

  • Navruz, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından iş makinelerinin ve sosyal yardımların da yola çıktığını dile getirerek, 36 kişilik bir arama-kurtarma ekibinin daha geleceğini ve ellerinde enkaz üzerine çalışabilecek bütün ekipmanların mevcut olduğunu kaydetti.

  • İKİ KARDEŞ ENKAZDAN KURTARILDI

    Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarında Ayaz ve Ece Su adında iki kardeş kurtarıldı. Ekipler, yıkıntıların arasından ulaştıkları Ayaz’ı sağlıklı bir şekilde dışarıya çıkardı.

  • Üzerinde kısa kollu, beyaz bir tişört olduğu görülen Ayaz, ayakta yapılan ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayaz’ın kurtarıldığı anlar, saniye saniye kaydedildi. Ayaz’dan hemen sonra ablası Ece Su da kurtarıldı.

  • "BEN SENİ BİR YERDEN TANIYORUM"

    Hatay'da enkaz altından 28 saat sonra çıkartılan Arda Bulut isimli çocuğun, kendisini kurtaran askere ise, "Ben seni bir yerden tanıyorum" sözleri herkesi duygulandırdı. Bulut'un iki bacağının kırık olduğu belirtildi. AFAD ve sivil ekiplerin yanısıra, asker ve polisin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor.

  • Görevlendirilen Deniz Kuvvetlerine ait TCG İskenderun gemisi, depremde yaralananları almak için İskenderun Limanı'na yanaştı. Limana ambulanslarla sevk edilen yaralılar, ekiplerce gemiye alınmaya başlandı. Yaralılar, tedavileri için Mersin'e sevk edilecek.

  • Hatay, Antakya ve İskendurun'dan gelen diğer son görüntüler...

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.