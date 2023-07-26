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        Haberler Yaşam Depremde zarar gören kültürel mirasın aslına uygun inşa süreci başlıyor

        Depremde zarar gören kültürel mirasın aslına uygun inşa süreci başlıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi zarar gören 6 müze, 7 kalenin içinde bulunduğu toplam 21 yapının aslına uygun tamiratı ve güçlendirilmesi için ihale çalışmalarını tamamladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:12
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        Depremde zarar gören kültürel mirasın aslına uygun inşa süreci başlıyor
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi zarar gören tarihi yapıların aslına uygun tamiratı ve güçlendirilmesi çalışmaları sürüyor.

        Hasar gören tarihi yapılar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılacak.

        Bu kapsamda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ait 8 hizmet binası, 6 müze, 7 kalenin içinde bulunduğu toplam 21 yapı için ödenek aktarılarak ihale çalışmaları tamamlandı.

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, yaptığı açıklamada, ayrıca 4 müze ve 1 kalenin ihalesinin de devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

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        "Kendi içinde az, orta, ağır hasarlı ve yıkılmış olarak sınıflandırılan, güçlendirme ve restorasyon/rekonstrüksiyon projeleri, yapılan tespitler ve bilimsel danışma kurulunun öneri ve görüşleri doğrultusunda hazırlanarak ilgili koruma bölge kurulu tarafından uygun bulunan taşınmaz kültür varlıkları, hasar durumları doğrultusunda sağlamlaştırılmakta, onarılmakta ya da rekonstrüktive (yeniden inşa) edilmektedir."

        BAKANLIĞA TAHSİSLİ OLMAYAN YAPILARDA DA RESTORASYON BAŞLATILDI

        Öte yandan Uygulamalar Dairesi Başkanlığına bağlı Yardım Şubesi Müdürlüğünün koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli olmayan yapılarda da restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da 60 eserin ihalesini gerçekleştirdiklerini ve sözleşmelerini yaptıklarını belirtti.

        Aksu; Abdülkadir Ağa Camisi, Fatih Paşa (Bıyıklı Mehmet Paşa- Kurşunlu) Camisi ve Türbesi, Arasa Camisi, Ulu Cami, Fatikli Camisi, Rum Katolik Kilisesi'nin çalışma yapılacak ilk eserlerden olacağını bildirdi.

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        #Depremde zarar gören kültürel miraslar
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