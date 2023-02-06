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Deprem sonrası Kilis'te son durum: Kilis'te ölü ve yaralı sayısı kaç?

Kilis'te deprem sonrası kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?

Türkiye'de saba saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğünde depremin haberiyle güne uyandı. Deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Bu illerden biri olan Kilis'te de çok sayıda bina yıkılırken ölü ve yaralı sayısına ilişkin ilk bilgilendirme de yapıldı. İşte deprem sonrası Kilis'teki son durum ile ölü ve yaralı sayısı...

Giriş: 06.02.2023 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • 6 Şubat günü saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde ve saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yaşanan iki deprem sonrası 10 ilde hasar kaydedildi. Hasar gören iller 10 il arasında yer alan Kilis'te ölü ve yaralı sayısı belli oldu. İşte Kilis'te ölü ve yaralı sayısı...

  • TÜRKİYE GÜNE İKİ BÜYÜK DEPREM İLE UYANDI

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gazaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. 

    Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

  • DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

  • KİLİS'TE SON DURUM NE?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,"Kilis'te 8 ölüm, 50 yıkım meydana geldi" ifadelerini kullandı. Depremde hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri ise henüz açıklanmadı. 

  •  "TOPLAMDA 284 CAN KAYBI VAR"

    Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.

  • Artçı depremler tehlikeli olanlardır. Binalar hasar görmüş ve yıkılmamışsa küçük ölçekli artçı depremin binayı yıkma ihtimali yüksektir. Çalışmalarda bu binalarımız ilgili mühendislerimizle tek tek kontrol edilecektir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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