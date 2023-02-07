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Depremde hayatını yitiren astsubay ile 1 yaşındaki oğlu Çankırı'da toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Yaman ile 1 yaşındaki oğlu Mehmet Umut Yaman, Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

Giriş: 07.02.2023 - 16:17 | Güncelleme: ABONE OL
Depremde hayatını yitiren astsubay ile 1 yaşındaki oğluna veda
AA

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da hayatını yitiren Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Yaman (33) ile 1 yaşındaki oğlu Mehmet Umut Yaman, Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evinin yıkılması sonucu Emrah Yaman ve oğlu Mehmet Umut Yaman enkazın altında kalarak hayatını kaybetti. Astsubay Yaman'ın eşi Binnur ile 2 yaşındaki kızı Zahide ise yaralı olarak kurtarıldı.

Hatay'dan kara yoluyla Çankırı'ya getirilen baba ve oğlunun ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşları, Yapraklı ilçesine bağlı Çakırlar köyüne götürüldü.

Köy meydanında öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Emrah Yaman ve oğlunun cenazeleri, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Emrah Yaman'ın babası Hasan, annesi Zahide ve eşi Binnur Yaman'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Vali Yardımcıları Recep Yüksek ve İsmail Küreci, Yapraklı Kaymakamı Emre Oğuztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ile vatandaşlar katıldı.

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