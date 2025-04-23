Deprem toplanma alanları öğleden sonra İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası gündemdeki yerini aldı. İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 daha sonra da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.2'lik şiddetli deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi. Bu tür anlarda sarsıntı bitiminde en yakın toplanma alanına gitmek hayati önem taşıyor. Bu nedenle ‘’ Deprem toplanma alanları nerelerde var, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt aranıyor. Yaşanan afetlerde güvenli bölge olarak kabul edilen bu yerler il, ilçe ve mahalleye göre farklılık gösteriyor ve e-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor. Peki, deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir?