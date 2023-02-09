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DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI | Acı bilanço açıklandı! Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı? Ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklandı mı?

Bilanço ağırlaşıyor! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayıları açıklandı!

Deprem ölü ve yaralı sayısı, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki 2 yıkıcı depremin ardından en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından; Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'te 3 ay OHAL ilan edildi. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken ölü sayısı ve yaralı sayısı da artıyor. İşte, AFAD tarafından açıklanan son dakika deprem ölü ve yaralı sayıları...

Giriş: 09.02.2023 - 08:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Deprem ölü ve yaralı sayısı! 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin ardından bilanço ağırlaşıyor. Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'te büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6'lık depremin ardından ölü sayısı ve yaralı sayısı takip ediliyor. Türkiye ve dünya basınında geniş yankı uyandıran depremde hasar gören 10 ilde OHAL ilan edildi. AFAD tarafından yapılan deprem son durum açıklamasının ardından ölü sayısı ve yaralı sayısı bilançocu belli oluyor. Afet bölgesinde ara kurtarma çalışmaları sürerken ölenlerin ve yaralananların isimleri henüz açıklanmazken "Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Deprem ölü - can kaybı sayısı ve yaralı sayısı hakkında son dakika açıklaması...

  • TÜRKİYE PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLERLE SARSILDI!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

  • GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

  • DEPREM PEK ÇOK İLDE BÜYÜK HASARA YOL AÇTI!

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 

  • EĞİTİME 4 İLDE 2, 6 İLDE 1 HAFTA ARA VERİLDİ

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 4 ilde eğitime 2 hafta, 6 ilde de eğitime 1'er hafta ara verildiğini duyurdu.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

  • GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ!

    Depremin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep illeri genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi.

  • 10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ

    Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.

  • 7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

  • 10 İLİ VURAN DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremdebyaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncelleniyor.

  • DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

    AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi. 

  • İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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