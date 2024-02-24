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        Haberler Gündem DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER | 24 Şubat 2024 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

        24 Şubat 2024 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem son depremler listesi

        Son depremler hakkında güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. 24 Şubat 2024 tarihinde ülkemizde meydana gelen sarsıntılarla alakalı son depremler ve nerede oldukları merak ediliyor. İşte, 24 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 10:30 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:48
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        • 1

          Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içinde sarsıntılar meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi siteleri üzerinden ülkemizde gerçekleşen depremleri anbean paylaşıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre 24 Şubat 2024'te gerçekleşen depremlerin listesi...

        • 2

          MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

          Sabaha karşı 04:45 sularında Doğanşehir'de 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sarsıntıyı 06:39'da 1.4 büyüklüğündeki sarsıntı takip etti. 06:43'te ise Darende'de 1.6, 07:01'de ve 08:35'te Yeşilyurt'ta iki tane 2.3 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti.

        • 3

          GAZİANTEP'TE DEPREM!

          Gaziantep günün ilk dakikalarında 00:10'da 1.9 ile Nurdağı ilçesinde sarsıntı hissetti. Yine Nurdağı'nda sabah 04:34'te 2.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

        • 4

          ADANA'DA ARKA ARKAYA SARSINTI!

          Aladağ Adana'da 04:43 sularında 1.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Yaklaşık bir saat sonra Aladağ'da yeniden 1.5 sarsıntı gerçekleşti. Sabaha karşı 04:58'de ise Saimbeyli'de 1.5 şiddetinde bir sarsıntı yaşandı.

        • 5

          AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÜNCELLİYOR

          Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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