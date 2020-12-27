Elâzığ ve Muğla Dalaman'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli son depremler tablosu ve son dakika deprem haberleri yaşanan gelişme sonrası en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle Muğla,i Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da yaşayanlar "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli tarafından yurdumuzda ve komşu ülkelerdeki depremler anbean kaydediliyor. İşte merak edip araştıranlar için 27 Aralık son depremler tablosu...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER TABLOSU:

AFAD 27 ARALIK DEPREMLER TABLOSU: