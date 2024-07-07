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        Haberler Bilgi Yaşam Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 7 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede? 7 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. İrili ufaklı sarsıntıda dahil hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. En son Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sarsıntı oldu. İşte 7 Temmuz 2024 Pazar son dakika depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 08:13 Güncelleme: 07.07.2024 - 08:14
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        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. İşte 7 Temmuz 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        • 2

          SON DEPREMLER

          ADIYAMAN SİNCİK

          Adıyaman Sincik’te saat 7.52’de 2.7 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 7.9 iken bpylamı 38,4678 olarak duyuruldu.

        • 3

          KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN

          Kahramanmaraş Elbistan’da saat 6.24’te 1.8 büyüklüğünde deprem oldu.

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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