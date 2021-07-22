Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 22 Temmuz Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER - 22 TEMMUZ 2021

2021.07.22 08:08:49 38.9722 26.1202 5.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.22 08:01:28 38.9692 26.1032 7.2 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.22 07:58:26 38.9262 26.0163 9.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 07:57:37 38.9742 26.0287 13.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 07:45:29 39.0335 26.1453 4.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2021.07.22 07:45:29)

2021.07.22 07:36:36 38.9632 26.0257 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 07:23:16 38.9537 26.0283 15.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 07:20:18 38.9663 26.0863 4.1 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.22 07:15:40 38.9435 26.0432 7.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 07:11:14 38.9522 26.0808 8.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.22 07:09:09 38.9200 25.9693 9.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 07:08:24 38.9672 26.0685 7.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 06:58:11 38.9292 26.0470 7.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 06:54:26 38.9465 26.0173 11.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 06:46:20 38.9745 26.0283 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 06:29:20 38.9193 26.0130 12.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 06:20:43 38.9978 26.0998 9.5 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.22 06:12:27 38.9355 26.0077 9.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 05:55:35 38.9787 26.0527 7.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 05:44:44 38.9552 26.0830 9.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.22 05:43:13 38.9422 26.0502 8.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 05:39:56 39.0003 26.0982 6.0 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.22 05:39:12 39.0183 26.0800 7.8 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.22 05:36:35 38.9360 26.0502 6.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 05:34:40 39.0208 26.0547 21.2 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.22 05:29:34 38.9418 26.0443 9.9 -.- 3.3 3.4 EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 05:26:28 39.0223 26.0463 15.6 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 05:10:53 38.9690 26.0693 10.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.22 05:09:17 38.9787 26.0165 2.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 05:08:24 38.9535 26.0428 8.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 05:03:23 38.9627 26.0495 7.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 05:02:24 38.9902 26.0387 7.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 04:59:50 38.9335 26.0478 11.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 04:59:24 38.9100 26.0105 24.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 04:54:42 38.9818 26.0845 7.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.22 04:47:36 39.0277 26.1030 5.0 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.22 04:43:34 38.9570 26.0645 8.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.22 04:41:05 38.9510 26.0800 8.3 -.- 3.8 4.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel