Ülke genelinde yaşanan son depremlerin araştırması devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler ile bugün Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem verileri belli oluyor. Buna göre; son olarak Manisa 3.0 ile sallandı. İşte, 13 Mayıs 2024 günü yurdumuzda yaşanan son dakika depremler listesi...