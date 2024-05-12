Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem DEPREM Mİ OLDU? Manisa ve Malatya'da deprem! 13 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Manisa ve Malatya'da deprem! 13 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Türkiye'deki son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla anlık olarak kamuoyuna duyuruyor. İşte, 13 Mayıs bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorularının yanıtları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 09:31 Güncelleme: 13.05.2024 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülke genelinde yaşanan son depremlerin araştırması devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler ile bugün Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem verileri belli oluyor. Buna göre; son olarak Manisa 3.0 ile sallandı. İşte, 13 Mayıs 2024 günü yurdumuzda yaşanan son dakika depremler listesi...

        • 2

          MANİSA 3.0 İLE SALLANDI!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 09:09'da Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.59 km olarak belirlendi.

        • 3

          MALATYA'DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 08:22'de Malatya'nın Akhisar ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 16.93 km olarak ölçüldü.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Putin, savunma bakanını görevden aldı
        Putin, savunma bakanını görevden aldı
        Galatasaray şampiyo...!
        Galatasaray şampiyo...!
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Gölet faciası!
        Gölet faciası!
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Habertürk Anasayfa