Ülkemizde gün içerisinde pek çok artçı ve bağımsız sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bu depremlerin birçoğu hissedilmeyecek kadar hafif şiddette olsa da kimisi endişeye neden oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldiği belli oluyor. İşte, 22 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremler listesi...