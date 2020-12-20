Deprem mi oldu? Sabah saatlerinde Muğla'da 2 dakika arayla meydana gelen 3.8 ve 3.9 büyüklüğündeki iki deprem sonrası bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere Türkiye ve komşularındaki tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Merak edenler için Kandilli ve AFAD son depremler tablosunu haberimizde derledik. 20 Aralık Aralık Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU

AFAD SON DEPREMLER TABLOSU