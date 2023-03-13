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DEPREM KREDİSİ VEREN BANKALAR 2023: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası deprem kredisi ne kadar, başvurusu devam ediyor mu, nasıl yapılır ve şartları nedir?

Deprem kredisi veren bankalar hangileri ve nasıl başvuru yapılır?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afetzedelere destek son hızıyla devam ediyor. Büyük kayıplar yaşayan afetzedelere deprem kredisi kampanyası başlatan kamu bankaları ve özel bankalar depremden zarar gören bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlıyor. İşte, 2023 Deprem kredisi veren bankalar listesi ve tutarları...

Giriş: 13.03.2023 - 20:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Deprem kredisi veren bankalar listesi ve tutarları, afetzedeler tarafından merak ediliyor. 'Afetzede deprem kredisi kampanyaları'nın açıklanmasının ardından gündeme gelen kredi veren bankalar listesi araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ilde büyük bir yıkıma yol açan depremin ardından Halbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 100 bin TL deprem kredisi kampanyası başlattı. Kamu bankaları ve özel bankalar, deprem bölgesindeki kobilere destekte bulunacaklarını da açıkladılar. İşte, deprem kredisi veren bankalar listesi...

  • DEPREM BÖLGESİNDE ESNAFA KREDİ DESTEĞİ ŞARTLARI

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ili vderinden etkilerken yol açtığı yıkım çok büyük olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli kredi desteği sağlanacağını açıkladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Mart tarihli Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, ''Kalkınma ajanslarımızın tüm kaynaklarını afet bölgesi şehirlerine aktararak devlet katkısını en üst seviyeye çıkartıyoruz. 250 milyar liralık kredi paketine 100 milyar lira daha ilave ettik. Depremde ağır hasara uğruyan yerlerde dükkanlarını hemen faaliyete geçirmek isteyen esnafa 250 bin liraya kadar yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarını da devreye alıyoruz. Toplum yararına çalışma programıyla istihdamı özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek 50 bin kişiye çıkartıyoruz. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. İllerin ve okul binalarının durumlarına göre ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarımızı açmaya başladık.'' sözlerini kullandı.

  • HALKBANK DEPREM KREDİSİ AÇIKLAMASI

    Halkbank deprem kredisi açıklaması resmi olarak şu şekilde:

    Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.

    Halkbank depremden zarar görmüş bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerine 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar banka kredi destek paketleri oluşturdu.

  • VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ

    Vakıfbank depremden zarar gören kişilere 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteği sağlayacak.

  • INGBANK DEPREM KREDİSİ AÇIKLAMASI

    Depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet edip kredi sahibi olan veya buradaki şubelerimizde kredi hesapları bulunan bireysel (tüketici) müşterilerimiz ile gerçek kişi ticari işletme müşterilerimizin kredilerini, herhangi bir başvuruya gerek olmadan 31 Ağustos 2023 tarihine kadar 6 ay faizsiz erteliyoruz. Bu il ve ilçelerimizde ikamet eden veya buradaki şubelerimizde Destek Hesap’ı (KMH) bulunan müşterilerimizin, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar Destek Hesap kullanımlarına herhangi bir faiz yansıtmayacağız.

    Depremden etkilenen Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde ikamet edip kredi sahibi olan veya buradaki şubelerimizde kredi hesapları bulunan bireysel (tüketici) ve gerçek kişi ticari işletme müşterilerimizin 6 Şubat – 6 Mart 2023 tarihleri arasındaki kredi taksitlerini herhangi bir başvuruya gerek olmadan 1 ay süreyle faizsiz erteliyoruz. Bu illerimizde ikamet eden veya buradaki şubelerimizde Destek Hesap’ı (KMH) bulunan müşterilerimizin 6 Mart 2023 tarihine kadar Destek Hesap kullanımlarına da herhangi bir faiz yansıtmayacağız.

  • GARANTİ BANKASI DEPREM KREDİSİ AÇIKLAMASI

    Depremde ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin;

    Deprem bölgesindeki diğer tüm banka ATM’lerinden para çekme, para yatırma, bakiye sorgulama ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemlerden 31.08.2023 tarihine kadar ücret almıyoruz.

    Deprem felaketinin yaşandığı bölgedeki müşterilerimizin genel bankacılık hizmetlerini 6 ay boyunca( 31.08.2023 tarihine kadar)ücretsiz gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

    Garanti BBVA kredi kartları ile yapacağınız bağış ödemelerinizi ücretsiz ve faizsiz 6 taksite bölüyoruz.

  • İŞ BANKASI DEPREM DESTEĞİ

    İş Bankası duyurusuna göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kredi ve kredi kartı ödemelerini 6 ay ertelendi. Ayrıca İş Bankası, depremde vefat eden müşterilerinin bütün bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silecek.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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