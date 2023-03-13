INGBANK DEPREM KREDİSİ AÇIKLAMASI

Depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet edip kredi sahibi olan veya buradaki şubelerimizde kredi hesapları bulunan bireysel (tüketici) müşterilerimiz ile gerçek kişi ticari işletme müşterilerimizin kredilerini, herhangi bir başvuruya gerek olmadan 31 Ağustos 2023 tarihine kadar 6 ay faizsiz erteliyoruz. Bu il ve ilçelerimizde ikamet eden veya buradaki şubelerimizde Destek Hesap’ı (KMH) bulunan müşterilerimizin, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar Destek Hesap kullanımlarına herhangi bir faiz yansıtmayacağız.

Depremden etkilenen Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde ikamet edip kredi sahibi olan veya buradaki şubelerimizde kredi hesapları bulunan bireysel (tüketici) ve gerçek kişi ticari işletme müşterilerimizin 6 Şubat – 6 Mart 2023 tarihleri arasındaki kredi taksitlerini herhangi bir başvuruya gerek olmadan 1 ay süreyle faizsiz erteliyoruz. Bu illerimizde ikamet eden veya buradaki şubelerimizde Destek Hesap’ı (KMH) bulunan müşterilerimizin 6 Mart 2023 tarihine kadar Destek Hesap kullanımlarına da herhangi bir faiz yansıtmayacağız.