Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından bölgede deprem konutları yapımı başlamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılan deprem konutlarının inşa süresi devam ediyor. 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından 11 ilde 200 bin konutun inşasının devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslim tarihine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. İşte Deprem konutları teslim tarihine ilişkin merak edilenler...