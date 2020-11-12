Deprem kâbusu peşini bırakmadı

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Eşinin görevinden dolayı farklı şehirlerde yaşayan Zakire Yalçın'ın 55 yıllık hayatının büyük bir kısmı depremlerle geçti.

Mustafa Uc'un haberine göre, yaşadığı zorlu süreci gözyaşlarıyla anlatan 55 yaşındaki Zakire Yalçın, "Hangi ile gitsem orada mutlaka bir deprem yaşadım. Bir dönem İstanbul'da oturduk iki binli yıllardan önceydi yaklaşık 16 yıl orda ikamet ettim. 1999 yılında ağustos depremini ve Bolu depremini hissettik bizim için çok zordu ve çok kötü hissettik. Haftalarca parklarda kaldık. Batıdan doğuya geldiğimizde Bingöl, Elazığ ve sivrice depremini de yine çok kötü hissettik. Bize en çok iz bırakan Elazığ'da meydana gelen 24 Ocak depremiydi ve yanımda annem vardı. Annem yaşlıydı onu bırakıp dışarı çıkamadım. 1999 depreminde ise 3 çocuğum vardı parkta kaldık. İçeri girmemiz tehlikeliydi. Parklarda battaniyede uyuyorduk. İstanbul'dan temelli Elazığ'a geldik. Geldiğimizden bu yana hep depreme denk geldik depremsiz günümüz olmadı" dedi.

'İNŞALLAH BİR DAHA BÖYLE ÜZÜCÜ AFETLER YAŞAMAYIZ'

Yalçın, Yaşadığı depremleri anlatırken depremde enkaz altında kalan ve depremi yaşayanlara çok üzüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi: "24 Ocak'taki deprem çok şiddetliyi, bizi çok etkiledi çok şiddetliydi diğerleri bu kadar değildi ve dışarısı çok soğuktu annem yanımdaydı dışarda kaldık 1.5 iki ay evimden uzak kaldım. Oturduğumuz eve şu an orta hasar diyorlar, çatlaklar var korkuyoruz ama yine de oturuyoruz. İzmir'de yaşanan 6.6 depreme çok üzüldüm. Sanki ben yaşamış gibi üzüldüm. Anne çıkıyor çocuk yok, çocuk çıkıyor anne yok. Yani çok üzücü durumlar ve çok üzüldüm. Allah kimseye yaşatmasın ve inşallah bir daha ülke olarak böyle üzücü afetler yaşamayız."