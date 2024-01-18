"CAN GÜVENLİĞİMİZİN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Binada oturan Esra Yüceses, "Burası yaklaşık 2 ay önce kentsel dönüşüme girdi. Burada duvarımıza doğru yaklaştılar, müteahhide biz uyarıda bulunduk. Herhangi bir problem olmayacağı söylendi. Ama gel görelim ki şu anda doldurma bir duvar yaptılar. Duvarımız da uçtu aynı şekilde. Kanalizasyon boruları, giderlerimiz, sularımız patladı. Şu anda apartmanda hiçbir şekilde su yok. İnsanlar normal hayatına devam edemiyor. Müteahhit herhangi bir problem olmadığını söylüyor. Bu olayı yaşamayacağımızı söylemişti ama maalesef ki yaşadık. Şu anda 4 saattir bütün apartman halkı dışarıda bekliyoruz. Can güvenliğimizin olmadığını düşünüyoruz. Ama herhangi bir problem olmadığını söylüyorlar. Bize herhangi yazılı imzalı bir belge de vermiyorlar. Bunun için gerekli yerlere başvuruda da bulunduk. Firma doldurma bir duvar yaptı, o da çöktü. Şu anda bahçemizin yarısı çöktü. Biz burada konuşurken milim milim sürekli toprak kayması yaşıyoruz" dedi.