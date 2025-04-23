Marmara Denizi’nde yaşanan sarsıntıların ardından gözler bir kez daha akıllı telefonlardaki deprem uyarı sistemine çevrildi. Google'ın geliştirdiği erken uyarı sistemi, kullanıcıların güvenliği için deprem dalgalarını önceden algılayarak bildirim gönderiyor. Peki, deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Google Android ve iPhone deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır ve nereden açılır? İşte ayrıntılar...