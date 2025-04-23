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        Haberler Bilgi Gündem Deprem erken uyarı sistemi nedir? Google iPhone ve Android deprem erken uyarı sistemi nasıl ve nereden açılır?

        Google Android ve iPhone deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır?

        İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 3.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremler, vatandaşlarda deprem erken uyarı sistemlerine olan ilgiyi artırdı. Özellikle Android telefonlara gelen uyarılar, sistemin nasıl çalıştığını ve kimlerin bu uyarılardan yararlanabildiğini yeniden gündeme taşıdı. Sistem, lokasyona yakın deprem dalgalarını kullanıcıların konumlarına uyarı olarak gönderiyor. Peki, Google deprem erken uyarı sistemi nedir? Google deprem erken uyarı sistemi nasıl ve nereden açılır? İşte deprem uyarı sistemi hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 19:24 Güncelleme: 23.04.2025 - 19:24
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        • 1

          Marmara Denizi’nde yaşanan sarsıntıların ardından gözler bir kez daha akıllı telefonlardaki deprem uyarı sistemine çevrildi. Google'ın geliştirdiği erken uyarı sistemi, kullanıcıların güvenliği için deprem dalgalarını önceden algılayarak bildirim gönderiyor. Peki, deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Google Android ve iPhone deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır ve nereden açılır? İşte ayrıntılar...

        • 2

          DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ NEDİR?

          Deprem erken uyarı sistemi, Google tarafından geliştirilmiştir. Bu sistem 3 milyardan fazla akıllı telefonun çoğunda bulunan ivme ölçerleri kullanarak yaklaşan sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

        • 3

          DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

          Deprem uyarı sistemini aktif hale getirmek için telefonunuzun 'konum' ayarların gitmelisiniz. Yakın çevrenizde yer meydana gelecek 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde sizlere uyarı göndermek için, Google konumunuzu kullanıyor. Telefonunuza gelecek uyarıları ise SharkeAlert tarafından alınan veriler ile gönderiyor.

        • 4

          GOOGLE DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL VE NEREDEN KURULUR?

          Android deprem uyarı sisteminden yararlanabilmek için öncelikle kablosuz bağlantı ya da veri bağlantısı açılmalıdır.

          - Kullandığınız akıllı telefonun 'Ayarlar' menüsünü açın.

          - Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları seçeneğine dokunun.

          - Deprem Uyarıları seçeneğini aktif hale getirin.

        • 5

          Bölgenizde ve yakın yerlerde meydana gelen tüm depremler adına uyarı almayabilirsiniz. Bazı durumlarda uyarı alsanız dahi depremi hissetmeyebilirsiniz. Uyarı, sarsıntı başlamadan hemen önce ya da sarsıntı sırasında veyahut sarsıntı bittikten sonra dahi gelebilir.

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