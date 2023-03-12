"Deprem eğitimini oyuna çevirin"

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremler bir kez daha deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğiyle yüzleşmemize neden oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin bu gerçeği çocuklara en doğru şekilde, kaygı bozukluğuna neden olmadan anlatmanın yollarını haberturk.com için değerlendirdi.

"ÖNCE ÇOCUĞU DİNLEYİN"

Deprem konusunda hiç konuşmamanın doğru olmadığını ancak oldukça hassas bir konu olduğu için dikkatli konuşmak gerektiğini belirten Dr. Şirin Seçkin "Burada önemli olan çocuğun yaşına uygun bir dille, ürkütmeden anlatmak. Eğer fazla ayrıntıya girer ve teknik kelimeler kullanırsanız çocukların endişesi daha da artabiliyor. Aslında daha çok çocuğu dinlemek gerekir. Biz yorum yapmadan onun depremle ilgili neler bildiğini, nelerden endişelendiğini anlamaya çalışmak ve onu endişelendiren bazı abartılı bilgileri düzeltmek iyi olur" dedi. Dr. Seçkin "Hiç anlamaz denilen çok küçük bebekler de anne babalarının ekran karşısındaki kaygılı ve üzüntülü yüz ifadelerinden olan biteni hissediyor ve aşırı ağlayarak, uykusuzluk ve gaz sancısı gibi belirtilerle yaşadıkları kaygıyı dışa vuruyor" şeklinde konuştu. Dr. Şirin Seçkin daha büyük çocuklarda ise altını ıslatma, okula karşı isteksizlik, parmak emme, öfke nöbetleri, uykusuzluk ve kabus görme gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.