Deprem bölgesine desteği 1 milyar TL

Türkiye çapında büyük kayıplara yol açan, 11 ili yıkımlarla ve can kayıplarıyla etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Önde gelen firmalar bir yandan depremzedelere yardım için çalışırken bir yandan da ticari faaliyetleri yeniden ayağa kaldırarak hayatın akışının da sağlanması için çaba gösteriyorlar.

Trendyol da hem bölgedeki ticari faaliyetlerin ayağa kalkabilmesi hem de depremden etkilenenlere yardımların koordineli bir şekilde ulaşabilmesi için Adana'da planlamasını yaptığı 500 milyon TL'lik yatırımı öne çektiğini açıkladı. Bu doğrultuda Adana Aktarma Merkezi’nin açılışını yapan firma, aynı zamanda deprem bölgesindeki 35 satıcısının da komisyonsuz olarak ürünlerini tüketiciye ulaştırmalarını sağladıklarını açıkladı.

"9000 YENİ SATICI SİSTEME GİRİŞ YAPTI"

Çağlayan Çetin, “Bölgedeki 35 bin satıcımızı bu yıldan başlayarak Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere yurtdışı satışlarına başlatmayı ve tüm dünyada satış yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de teknoloji, eğitim ve dil entegrasyonu başta olmak üzere her türlü desteği vereceğiz” şeklinde konuştu. Bununla birlikte bölgedeki 35 bine ek olarak 9 bin satıcının sıfırdan sistemlerine giriş yaptığını vurgulayan Çetin, "Bölgede mağazaları yıkılanlar veya bölge halkına fiziksel satış yapacak bir imkânları kalmayanlar e-ticarete yönelerek sistemimize giriş yaptılar. Biz bölgedeki satıcılarımızdan süresiz olarak komisyon almadan işlem yapma kararı aldık. Bu şekilde onlara destek oluyoruz. Bölgenin e-ticaret potansiyelini de artacak" şeklinde konuştu.

"11 İLİN 4'ÜNDE TİCARET AYAĞA KALKAMADI"

Ticaretin gelişiminin insanların yaşamlarını sürdürebilmesinde çok önemli olduğunun vurgusunu yapan Çağlayan Çetin, "11 ilin 4'ünde ticaret ayağa kalkamadı. Bunlar ise depremden en çok etkilenen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya. Operasyon başlasa da enkaz altında kalan malzemeler, zarar gören üretici makineleri ve hem vefatlar hem de göç sebebiyle iş gücü kaybı söz konusu. Biz de bu illerdeki üreticilerimize destek olmak için depolama, üretim malzemeleri gibi destekler sunmaya çalışıyoruz" dedi.

"BÖLGEDE ÜRETİM HACMİ 3 KAT ARTACAK"

Türkiye’deki 420 üretici tarafından, 4 bin yerli işletmede ürünlerinin üretildiğini vurgulayan Çetin, “Bölgede, Trendyol markalı ürünleri üreten 18 fabrika, 65 atölye ve 4 binden fazla çalışan bulunuyor. Bölgeye ciddi istihdam ve ticari katkı sağlayan bu işletmelerimizin tekrar ayağa kalkarak üretime başlaması için tüm gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar bölgedeki üreticilerimize sağladığımız geliri bir önceki seneye göre 3 kat artırarak yaklaşık 1 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Üretim hacminin daha fazlasını deprem bölgesine kaydırmak amacıyla bölgedeki mevcut üreticilerinin sipariş adetlerini artırmayı planladıklarını belirten Çetin, bölgeden yeni üreticileri de ekosisteme dahil edeceklerini aktardı.