Deprem bölgesindeki vergi yükümlülükleri ertelendi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamayla bölgede bulunan mükelleflerin 6 Şubat 2023-31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki vergisel yükümlülüklerinin ertelendiğini bildirdi.

Açıklamaya göre mücbir sebep süresince verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirim verilme sürelerinin 15 Ağustos'a, beyanname ve bildirimler üzerine tahakku edilen vergilerin ödeme süreleri de 31 Ağustos'a uzatıldı.

Halen uygulaması devam eden 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin; mücbir sebep halinin bitim tarihini izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine uzatılması hususunda hazırlık yapıldığı kaydedildi.

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