Deprem bölgesindeki soruşturmalar ne aşamada?

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili ceza soruşturmalarında, 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirterek, 267'si hakkında tutuklama kararı, 984'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi derinden sarsan, ülkenin ve dünyanın en büyük felaketlerinden olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, "Depremlerin ilk anından itibaren devletimiz, yaraları sarmak için tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında oldu. Aziz milletimiz, eşi görülmemiş bir birliktelik göstererek kardeşlerinin yanında yer aldı. Biz de Adalet Bakanlığı olarak, depremlerden etkilenen illerimizde adli süreçlerin aksamadan devam etmesi, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehirlerin hızlı bir şekilde yeniden imar ve inşasında, yargılama süreçlerinin aksamaya neden olmaması için idari yargıda gerekli kanun değişikliğinin yapılmasını sağladıklarını aktaran Tunç, "Diğer yandan bölgede ihtiyaç duyulan yeni mahkemeler kurarak bölgeye ilave hakim, savcı ve adliye personeli görevlendirdik. Deprem anından itibaren delillerin tespiti için başka illerden bölgede bine yakın hakim ve savcı, 984 bilirkişi, 538 adli tıp uzmanı ve 8 bin 951 adliye personeli görevlendirdik. Yıkılan her bir bina bakımından bilirkişi incelemesine esas teşkil edecek tüm delilleri muhafaza altına aldık. Depremden etkilenen illerimizde, idare mahkemelerinde depremle ilgili 54 bin 436 dava açılmıştır. Bu davaların 42 bin 359'u hasar tespiti ve yıkım işlemlerine ilişkin olup 24 bin 354'ü hakkında karar verilmiştir. Görülmekte olan 20 bin 377 davada keşif ara kararı verilerek 17 bin 814'ünde keşif yapılmış, 15 bin 164 davada bilirkişi raporu sunulmuş, 2 bin 648 davada ise bilirkişi raporu beklenmektedir" dedi.

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen ceza soruşturmalarında, 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını aktaran Tunç, sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu kişilerle ilgili olarak 267'si hakkında tutuklama kararı, 984'ü hakkında adli kontrol kararı devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen deprem soruşturmalarındaki kusur durumuna ilişkin 812 dosyada bilirkişi incelemesi tamamlanmış, 1783 dosyada bilirkişi incelemesi devam etmekte, 1007 dosyada ise işlemler tamamlandıktan sonra bilirkişi heyetine gönderilmesi beklenmektedir. Yürütülen ceza soruşturmaları neticesinde bugüne kadar 369 iddianame ile ceza davası açılmış olup bunlardan 275'i kabul edilmiş, 94 iddianame hakkında değerlendirme süreci devam etmektedir. Asrın felaketinin tüm izlerini silmek için vatandaşlarımızın yaralarını tamamen iyileştirmek için çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden korusun, aynı acıları tekrar yaşatmasın."

Hepimizi derinden sarsan ve yüreğimizi yakan, ülkemizin ve dünyanın en büyük felaketlerinden olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti.



Depremlerin ilk anından itibaren devletimiz, yaraları sarmak için tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında oldu. Aziz milletimiz,… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 3, 2024