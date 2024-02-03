Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Koç, haziran ayındaki seçimli genel kurulu hatırlatarak, "Başkanlığımın devamıyla ilgili teveccühünüze teşekkür ederim. Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın. Fenerbahçe'ye başkan olacak çok değerli üyelerimiz vardır ve her zaman ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

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Başkan adaylığını düşünen kişilerin mümkün olan en kısa sürede adaylıklarını açıklaması gerektiğini de dile getiren Koç, şunları söyledi:

"Muhtemel başkan aday ve adaylarının mümkün olan en kısa zamanda adaylıklarını açıklamaları, gerekli imzaları toplayıp seçim sürecine kadar mevcut yönetimle bilgi alışverişinde olmalarını ilettim. Buradaki esas amaç, kulübümüzün idaresini devralacak başkan ve yönetimin en hazır şekilde göreve başlayıp birinci günden koşabilmesiydi. Zira göreve başladığımızda kulübümüze dair finansal konular, sportif konular, devam eden projeler ve yapıyla ilgili bilgilendirilmedik. Devir teslim süreci de işletilmedi. Tüm yapıya hakim olmak fazla süre aldı. Önümüzdeki genel kurulun Fenerbahçe için hayırlı olmasını ve demokrasi şöleni olarak gerçekleşmesini diliyorum."

"SADETTİN SARAN, BİR DÖNEM DAHA DEVAM ETMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ" Başkan adaylığı konusunda ismi geçen Sadettin Saran hakkında da konuşan Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti: "Burada ciddi bir yanlış anlama var. 21 Kasım'da yemek yemişiz, 30 Ocak'ta da yanılmıyorsam Yüksek Divan Kuruluna imza teslimatını yapmış. Burada bir haksızlık yapılıyor, 'Şampiyonluğa giderken imza toplamak neyin nesi' deniliyor. Sayın Sadettin Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini, bu nedenle kendisinin aday olmak istemediğini, ben de kesinlikle devam etmeyi düşünmediğimi, o yüzden aday olmasının iyi olacağını söyledim. Her görüşmemizde, aday olmam durumunda kendisinin aday olmayacağını söylüyor. Bu, Fenerbahçe menfaatleri açısından son derece mert ve şeffaf bir durumdur. Kendisine imza toplaması gerektiğini ilettik. Bilgileri paylaşmamız gerekiyor. İmzaları toplayanlarla bilgi paylaşacağız. Biliyorsunuz reklam için adaylığını açıklayanlar oluyordu, bu nedenle imza toplayanlarla paylaşacağımızı ilettik. Şu ana kadar bu imzayı toplayan tek isim Sadettin Saran'dır. Bilgilerimizi de kendisiyle paylaşacağız." Kendisinin ve mevcut yönetimin Sadettin Saran'ı desteklediği iddialarının da doğru olmadığını aktaran Koç, "Biz bir an önce adayların çıkmasını istedik. Burada en önemli konu, Fenerbahçe'nin menfaatleridir. Şampiyonluğa da koşarız, demokrasi şölenini de yaşatırız. İmza toplama hususu, bizim bilgimiz çerçevesinde olmuştur. Ama bizim bir adayı destekleme lüksümüz de tavrımız da yoktur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, inşallah bu akşam 3 puan alırız." ifadelerini kullandı.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını belirterek, taraftarlara destek çağrısında bulundu. Futbol takımının bu sezon elde ettiği önemli istatistikleri paylaşan başkan Koç, "Mücadele ettiğimiz her kulvarda kuvvetli bir inanç ve disiplinle yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. 23 hafta itibarıyla 60 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştığımız sezonu yaşıyoruz. 2023-2024 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük ligi dahil olmak üzere 100 gole ulaşan ilk takım olduk. Bizden sonra Bayer Leverkusen geliyor. Bunun gibi çok istatistik var. Sadece bu iki istatistik bile takımımızın hedefine büyük bir inançla yürüdüğünün kanıtıdır." ifadelerini kullandı. "CAMİAMIZ KIRILGAN" Teknik direktör İsmail Kartal'ın başarısına da vurgu yapan Ali Koç, şöyle devam etti: "Böylesine bir tablo varken bizi endişelendiren bir konuya değinmek istiyorum. Bir beraberlikte, bir mağlubiyette ya da geç gelen galibiyet golünde, camiamızın kırılgan olması hepimizi derinden etkiliyor. Tarihimizin en yüksek puanına ulaştığımız sezonda böyle bir konuya değiniyorsam, 10 yılın baskısı, gerginliği ve kırılganlığının konusu. Şampiyonluklar zorlu ve uzun yollardır, özellikle de söz konusu Fenerbahçe'yse. Bu yolda üzüleceğiz, yıpranacağız, kızacağız, kaygılanacağız. Ancak ne olursa olsun inanmaktan ve desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi son dönemde yine Fenerbahçe olmuştur. Maçlarımız sıkıştığı zamanlarda futbolcularımızın ve takımımızın sizlere, tribünlere ihtiyacı var. Takımımızın biraz düşünce ayağa kalkması için sizlere ihtiyacı var. Takımımıza inanıyoruz, inşallah yolun sonu şampiyonluk olur. İsmail hocamız ve teknik ekibe, sportif direktörümüz Mario Branco'ya, yöneticilerimiz Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki'ye, tabii ki futbolcularımıza şu ana kadar yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam ederek camiamızı mutlu sona ulaştırmalarını bekliyorum. Bu akşam zorlu bir maça çıkacağız. Umarım şans yanımızda olur, oyun gücümüzle kazanarak döneriz." BONUCCI VE KRUNIC TRANSFERLERİ Fenerbahçe Kulübü Başkanı, ara transfer döneminde eksik bölgelere takviye için hızlı davrandıklarını ifade etti. Ligin ilk devresinde savunmada eksiklik yaşadıklarını hatırlatan Koç, "Gerek sezon başında gerekse de ara transfer döneminde hızlı davrandık. Devre arasında Bonucci ve Krunic'i kadroya kattık. Krunic, İsmail hocamızın uzun süredir istediği bir oyuncuydu. Çok daha pahalıya gelebilirdi ama devre arasında 3 milyon avronun altında bir transfer oldu. Bonucci'yi liderlik karakteri ve son sezonunda şampiyonluğa oynama arzusu nedeniyle çabuk getirdik. Stoper pozisyonunun şiştiğini düşünenler olabilir ama unutmayın ki Nordsjaelland deplasmanına stopersiz çıkmıştık. Bir takımın 5 stoperinin 4'ünün sakatlanması da olsa olsa Fenerbahçe'nin başına gelebilecek bir talihsizlik." diye konuştu. "ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI" Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transfer sürecinde büyük fedakarlık yaptığını anlatan Koç, "Kendisiyle görüştüğümüzde, neredeyse kapatılması imkansız bir finansal fark vardı. Öyle bir noktaya geldik ki masadan çekildik. Sonrasında daha önce karşılaşmadığımız bir şey yaşadık. Çağlar sadece 4 ay Fenerbahçe'de oynamak için Atletico Madrid'den alacağı olan imza parasının büyük bir bölümünden feragat etti. Milyon avro seviyesinde bir bedelden vazgeçti. Kendisine bu fedakarlığı için teşekkür etmek istiyorum. Selahattin Baki de Madrid'e gidip bu transfer için kamp kurdu, ona da teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. Ali Koç, sadece futbolda değil, tüm branşlarda zirve mücadelesi verdiklerinin de altını çizerek, şunları kaydetti: "Başkanımız Aziz Yıldırım'ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü misyonunu bizler de sürdürdük ve inşallah bu ilelebet devam eder. Olimpiyat kotaları, madalyalar ve kupalarla bunun karşılığını alıyoruz. Şimdiye kadar 6 sporcumuz kota aldı, 4 sporcumuzun da voleybol takımına gideceğini düşünürsek bu sayıyı 10 olarak belirtebiliriz. İnşallah Fikret Çetinkaya'nın söylediği 25 kotaya da ulaşabiliriz. Önümüzdeki hafta çok güzel haberimiz olacak. Bir kota daha geleceğine inanıyorum. Bu branşların hiçbir geliri yok, desteklere ihtiyacımız var. Her geçen gün bu alanlardaki başarıların sayısı artıyor. Basketbol, kürek, yelken fark etmeksizin her branşta zirve mücadelesi veriyoruz. Her zaman zirvede olmayabiliriz ama her zaman zirve mücadelesi içindeyiz. Dünyanın en büyük spor kulübü mottomuz sadece bir slogan değil, hakikattir. Rakiplerimiz arasında futbol dışındaki branşlarda yarışmacı ve her alanda zirveyi hedefleyen başka bir kulüp yok. Bu büyük başarının arkasında emeği geçen yönetim kurulu üyelerini, teknik kadroları ve sporcuları kutlamak istiyorum."

VARGAS MÜJDESİ Milli voleybolcu Melissa Vargas'ın sarı-lacivertli takıma döneceği haberini de paylaşan Koç, şöyle konuştu: "Güzel bir haber paylaşmak istiyorum. Melissa Vargas sezonun ilk yarısını Çin'de oynuyor, sonra buraya dönüyor. Ama bu sene gelebilmesi için Çin ekibinin final serisini 3-0 bitirmesi gerekiyordu. Bundan şüphemiz yoktu. Takımı 55 maçtır yenilmemişti, set bile vermemişti. Ancak 55 maç sonra ilk kez kaybettiler. Final serisi 4 maça uzamak durumunda kaldı. Bu sebeple de lisansını yetiştirmemiz imkansız hale gelmişti. Ancak yoğun çabalar sonucunda Vargas'ın takımımıza döneceğini de buradan paylaşmak istiyorum. Gerekli sürede lisans işlemleri tamamlandı. Kendisi yeni yeni oynamaya başladı. Ona en ihtiyacımız olan dönemde bize katkı sağlayacak. Tabii ki bunun bir maliyeti oldu. Bu maliyeti karşılama konusunda destek veren sponsorlara teşekkür ediyorum." "ADALETSİZLİKLER DEVAM EDİYOR" Hakem performanslarında bir standarda ulaşılamadığını ifade eden Koç, şunları kaydetti: "Burada son toplantımızı 5 Kasım'da yapmıştık. O günden bu güne futbolda yaşananların listesini istedim. Liste çok uzun. Hakem yumruklamadan, bahis konularına, açılan davalar... Bu kadar kısa sürede bu kadar olayın yaşandığı ülkemizde, futbol hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Futbolda emin adımlarla ilerliyoruz. Camiamız, takımımızın en büyük destekçisi. Özlediğimiz Fenerbahçe fotoğrafını da görüyoruz. Kadro mühendisliğindeki başarı, bugüne kadar elde edilen istatistikler, ne yazık ki şampiyonluk için yeterli olmuyor. TFF'nin, kurullarının, hakemlerinin, saha içi ve dışında alınan kararlar, sergiledikleri performans, Avrupa'nın ciddi liglerinde hiç görülmemiş bir seviyede, ülkemizde ne yazık ki yarışın kaderini belirlemektedir. Saha içindeki tartışmalar her hafta devam ediyor. Standartsız hakem performansları ne yazık ki bir norm haline gelmiştir."

Karşılaşmalarda adil yönetim istediklerini anlatan Ali Koç, şöyle devam etti: "Hal böyleyken, her sezon olduğu gibi 'Futbolda kurallar, renkler özelinde farklı mı uygulanıyor?' sorusunu sorma mecburiyetinde kalıyoruz. Her puanın, her golün, her kararın kritik öneme sahip olduğu bu dönemeçte sorumlu olanlar bu durumu nasıl düzeltecek merak ediyoruz? Tek dileğimiz var, maçlarda adil bir yönetim sağlansın, çifte standart yok edilsin, hakem kararlarında bir standart yakalansın. Saha dışında da durum farklı değil. Söz konusu Fenerbahçe olunca kurulların da nasıl çelişkili kararlara imza attığını görüyoruz. Fenerbahçe sezon başından bu yana PFDK'den 7 milyon 370 bin lira ceza almış. Tahkimde bu rakam 6 milyon 718 bine düşmüş. Bu federasyonun bizleri ceza keserek disipline edeceğini düşünmesi de talihsiz bir gerçek. Rakibimiz 4 milyon 934 bin lira ceza almış. Tahkimde 3 milyon 591 bin liraya inmiş. Geçen sezon MHK Başkanına ağır, ağıza alınmayacak sözlerin edildiği statta temsilcinin sevk yapmadığını biliyoruz. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında bu kadar fark olmaması gerekir. Biz TFF nezdinde tüm girişimlerimizi yapıyoruz. Bu sezon 12 kez mektup yazmışız sadece birine cevap vermişler. Bir kez daha sesleniyorum, hak yemeden adil rekabet ortamıyla sezonu tamamlamamızı sağlayın. Bu iklim sağlandığı takdirde zaten su yolunu bulacaktır, bizim tek isteğimiz bu." "RAKİPLERİMİZİN "KUPA SENİN, LİG BENİM" İTTİFAKINI UNUTMAK MÜMKÜN MÜ?" Fenerbahçe'nin sportif alanda büyük zorluklar altında rekabet etmek zorunda kaldığını anlatan Koç, "Bazen tepki veriyoruz ama kendimizi yukarıya çekip, iyi bir bakış açısıyla olayları değerlendirmiyoruz. Bize karşı olan yapılar, bizi o kadar güzel çözmüş ki, işler kötü giderken Fenerbahçeliler önce kendi kulüplerine saldırırlar. Son 20 yılda üst üste birçok kez saldırıya ve iftiralara maruz kaldık. 7 sezonda 3 kez, ikisi kendi sahamızda olmak üzere son maçta şampiyonluğu kaybettik. Dünyada hiçbir takımın başına gelmeyecek bir istatistiktir. 2005-2006 sezonuna dönelim. Dönemin federasyon başkanı Haluk Ulusoy'un kurgularını, rakiplerimizin 'Kupa senin, lig benim.' ittifakını unutmak mümkün mü? Her sezon başında kurgulu ve koordineli şekilde 'Bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar.' diyerek oluşturulan algılar. Bu algıların oluşturduğu baskılar hepimizin ezberinde. Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olmayınca, bu algıları oluşturanlar hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar." diye konuştu. "DEVLETLE ANLAŞTI DEDİLER" Ali Koç, kulübün ekonomik açıdan en iyi dönemlerinde maddi ve manevi zararlara uğratıldığını ileri sürerek, şöyle konuştu: "Hatta bu sezon seviye atladılar. Bir tanesi çıkıp 'Fenerbahçe devletle anlaştı, şampiyon olacak.' dedi. Her sene şampiyon olacak Fenerbahçe'nin son 10 senede 1 kez şampiyon olduğu biliniyor. Rakiplerimizden fersah fersah önde olduğumuz bir dönemde, her alanda şampiyon olduğumuz dönemde kulübümüz kumpasa uğratılarak, maddi ve manevi zararlar gördük. Bu durum öyle bir zarar verdi ki, biz son 13 senede 1 kez şampiyon olabildik. Bu durum sportif rekabetle açıklanabilecek bir tablo mu? 3 Temmuz'da başlayan sürecin en önemli olaylarından birisi de 12 Mayıs 2012'de stadımızda yaşananlardır. Maçtan önce başlayarak taraftarlarımıza saldırma, maç sonrasında tribünlerimize biber gazı sıkma talimatı veren ve görevden alınan emniyet müdürleridir. Fenerbahçe'nin bu kadar maddi ve manevi hasar yediği dönemde kim bize yardım eli uzattı. Kim bizim adımıza hesabının sorulması için vesile oldu. Kim olabilir, olursa devlet olur. Yeri geldiğinde Fenerbahçe'nin mücadelesini takdir etmek iyi, güzel de bu camianın uğradığı zararlar ne olacak." "CUMHURBAŞKANI'NIN ZİYARETİ RAHATSIZ ETTİ" Fenerbahçe'nin 4 Nisan 2015'te otobüsünün kurşunlandığını hatırlatan Koç, şunları kaydetti: "Fenerbahçe, İsmail hocamızla şampiyonluğa giderken 4 Nisan 2015'te takım otobüsümüz kurşunlandı. Eğer teşebbüslerinde başarılı olsalardı, dünyada bir futbol takımının başına gelmiş en büyük suikast yaşanacaktı, ülke tarihinin en kara günlerinden biri olacaktı. Milyonlarca taraftarı olan, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu dediğimiz Fenerbahçe'nin mevcudiyetine kast edilip, bu olayın faili mechul olması, tüm sorumluların en büyük ayıbıdır. Bu dosya emniyette çok iyi çalışılmasına karşın, sonrasında savsaklanmıştır. Bunların dışında yakın zamana gelelim. Bu salonda 26 Ekim 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımız, Yüksek Divan Kurulu üyesi olarak buraya teşrif etti. O gün yaptığı konuşmasında Fenerbahçe'nin tarihini, FETÖ'ye karşı duruşumuzu övgü dolu cümlelerle anlattı. Bu konuşmayı biz yazsaydık, bu kadar yazamazdık. Ancak bu konuşmadan sonra bir yerler çok rahatsız olmuş ki ziyaret tarihini takip eden 110 gün içinde, bugün de bize saldıran bazı yapılar şahsımı 33 kez sosyal medyada gündeme getirdi. Yani 3-4 günde bir saldırıya uğramışız. Harcama limitlerinin ilk kez uygulandığı 2019-2020 sezonunda sol bek transferimiz tamamen keyfi şekilde engellendi. Her şekilde limitlerin içinde kalmamıza rağmen daha evvel kabul gören finansal hesaplamalarımız değiştirilerek bu transfer engellendi. O dönemin federasyon başkanını hepiniz hatırlarsınız."