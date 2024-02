Gişelerde en başarılı 10 müzisyen biyografisi

7. I CAN ONLY IMAGINE (2018)



Film, 1994 yılında kurulan Hıristiyan müzik grubu MercyMe’nin vokalisti Bart Miller’ın ve grubun çok satanlar listesine giren ‘I Can Only Imagine’ şarkısının hikâyesini anlatır. Bart Millard 10 yaşındayken annesi, eşi Arthur’un uyguladığı şiddet nedeniyle evi terk eder. Annesinin gidişinin ardından zor yıllar başlar. Bart babasını mutlu etmek için spor yapmaya çalışır ama başarılı olamaz. Lise yıllarında müziğe karşı yeteneği ve sesinin güzelliği keşfedildiğinde ise bunu sabit fikirli babasına nasıl açıklayacağını bilemez. Broadway oyuncusu J. Michael Finley’nin Bart Miller’ı, Dennis Quaid’in Arthur’u canlandırdığı film, 7 milyon dolarlık bütçesine rağmen ABD gişelerinde hiç kimsenin beklemediği bir başarıya ulaşır. Senaryosunu Alex Cramer’ın yazdığı, Erwin Biraderler’in yönettiği film, eleştirmenlerden çok düşük notlar alır.

Toplam hasılat: $86,086,881