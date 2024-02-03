Mauro Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi yorumladı

"Suçlunun avukatı bile bunu Yargıtay'a götürmez"

Deniz Çoban: Barış Alper'in pozisyonuna benziyor. Bu ondan çok daha net bir penaltı. O penaltıysa ki ben onun penaltı olduğunu düşünüyorum. Ona VAR müdahale etti. Buna etmedi.