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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme! Gözaltı sayısı 8’e yükseldi - Son dakika haberleri

        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme! Gözaltı sayısı 8’e yükseldi

        Gezi Parkı eylemleri sırasında göstericilere pala ile saldırdığı için "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 03.02.2024 - 15:28 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:39
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        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
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        Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili önemli gelişme yaşandı.

        Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        TAKSİM'DE ÖLDÜRÜLDÜ

        Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Sabri Çelebi aracıyla giderken, bir kişi tarafından durduruldu. Aracı kullanan Çelebi'nin yanına gelen kişi, ile çelebi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli Çelebi'ye yumruk atmaya başladı.

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        Ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. Bu sırada saldırgan belinden çıkardığı silahla Çelebi'ye ateş etti. Yaralanan Çelebi kendi aracıyla hastaneye götürüldü.

        Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sabri Çelebi kurtarılamadı.

        GÖZALTI 8'E YÜKSELDİ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu olayda silahı kullandığı belirlenen şüpheli ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

        FUHUŞ ÇETESİ DAVASINDA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

        Gezi eylemleri sırasında elinde pala ile göstericilere saldıran ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi'nin yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.

        "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi hakkında, kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhşa zorladığı iddiasıyla dava açılmıştı. Hakkında kadınları zorla fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti.

        GEZİ OLAYLARINDA GÖSTERİCİLERE SALDIRMIŞTI

        Gezi Parkı olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

        11 Mayıs 2017'de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

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