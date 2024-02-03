Küçüklüğünden beri hayvanlara düşkün olduğunu, ilkokul yıllarında veteriner olmak istediğini dile getiren Bilgin, zamanla fikrinin değiştiğini ve ziraat mühendisi olmayı hedeflediğini, bu hayalini gerçekleştirmek için derslerine çalıştığını anlattı.