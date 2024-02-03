Beşiktaş'tan iki bomba: William Carvalho ve Isco...
İspanyol basını; Beşiktaş'ın, anlaşmaya vardığı William Carvalho'yu İstanbul'a getirip imza attıracağını ve yine Betis'ten Isco'yu transfer etmenin peşinde olduğunu yazdı.
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Beşiktaş'ın, William Carvalho ve Isco olmak üzere iki transferi bitirmek üzere İspanya'da olduğu iddia edildi.
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Elgoldigital, Carvalho transferiyle ilgili şöyle yazdı:
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"Carvalho'nun bu çarşamba Real Betis antrenmanına katılmaması, Portekizli'nin Beşiktaş'a satılacağı iddialarını güçlendirdi.
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Türkiye'de kış transferinin 9 Şubat'a kadar süresi var ancak Betis, maaş yükünü fazla bulduğu Carvalho için bu olası fırsatı değerlendirmek istiyor."
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ISCO OLMAZSA ROTA KLAASSEN
Minutoencancha ise SiyahBeyazlılar'ın, Real Betis'in 'on numarası' Isco'ya ve Getafe'nin stoperi Duarte'ye ilgisini şu sözlerle servis etti:
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"Beşiktaş'ın Isco'yu transfer etme isteği, Betis taraftarlarını tedirgin ediyor.
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Isco her ne kadar Betis ile sözleşmesini 2027'ye kadar uzatsa ve serbest kalma maddesi 20 milyon euro olarak belirlense de Türk kulübünün bu transferdeki ısrarı sürüyor.
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Siyah-Beyazlılar, İspanyol yıldız için sözleşme engellerini birer birer aşmaya kararlı. İstanbul ekibi, Isco'yu transfer edemezse Inter'den Davy Klaassen'e yönelecek.
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SAVUNMAYA DUARTE
Paulista'yı A.Madrid'e kaptıran Beşiktaş'ın stoper hedefiyse Getafe'de oynayan Portekizli Domingos Duarte. Kartal, 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.
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Bu hamle, hem Türk kulübü için hem de Fernando Santos tarafından yönetilen takıma katılma isteğini dile getiren stoper için olumlu bir adım olabilir."
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Bu sezon Getafe formasıyla La Liga'da 12 maça çıkıp 807 dakika sahada kalan Duarte, bu karşılaşmalarda 3 sarı kart gördü; 1 kez ikinci sarıdan kırmızı, 1 kez de direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
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