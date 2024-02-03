• Aile kavramı size ne ifade ediyor?

Derya Karadaş: Tamamen empati geliyor aklıma. Empati birbirini anlama üzerine, dayatma değil. Her denge orada biraz şaşıyor. Bütün ailelerin yapısı kendi fikrini önemseme ve kendini dayatma. Oysaki herkes birbirinden çok farklı. Renkli, saçma, normal. Bunların bir arada olması tamamen empati.

Haki Biçici: İçeriden şöyle bir şey çalışıyor tabii ki; "Ailem kim? Atıyorum bu 20 kişi. Hadi ben bir liste yapayım, bu 20 kişi benim listemi uygulasın, sana diyeyim ki bu listeyi uygula" yani içeriden böyle bir şey çalışıyor. Çünkü herkes bunları yapsa herkes çok mutlu olacak falan gibi bir şey düşünüyoruz ama. Halbuki o ailemdeki 20 kişi de benimle ilgili böyle şeyler düşünüyor. Böyle bir durum yok.

Derya Karadaş: Bir anlamda oradaki o saçmalıktan ve farklılıktan da biz olabiliyoruz, şekilleniyoruz gibi bir durum.

Sarp Apak: Küçükken koşa koşa bayramlarda seyranlarda kuzenlerimle buluşmak için heyecandan öldüğümüz günler hepimizin aynıydı. Şimdi öyle değil, birbirimizden kaçmıyoruz ama sonuçta yaşamlar bizi ayırdı. Bazıları değişti, ben değiştim.

Haki Biçici: O organik giysilerimiz değişti. İsteklerimiz değişti.

Sarp Apak: Bu değişimi kabul etmek pek mümkün değil ailede. Çünkü değişmek ayıp bir şey aile kavramı içerisinde. Halbuki en güvendiğin adam değişebiliyor.

Haki Biçici: Bizim hikâyede de bu değişkenliğe karşı bir şey oluyor. Yani eğer bu değişkenliği kabul etmezsen hikâye garip değişiyor gibi bir mevzumuz var.

Derya Karadaş: Maalesef paranoya başlıyor.

Sarp Apak: 24 saat bu insanlarla biz bu aileyi 24 saat boyunca. Biz bu aileyi gözetliyoruz aslında 24 saat boyunca... Senaryoyu okuduktan sonra çok hoşuma giden bir klostrofobik bir durumu var filmin; ev küçücük, 50 kişi var, her yer terlik, her yer çorap. Sonsuza kadar kolonya dökülüyor. Ucu bucağı gelmeyen teyzeler, öpmeler. Yani çok klostrofobik bir durum var. Bir ölüm var. Zaten tabut duygusu var filmde. Boğucu bir şey var. Bu bir komedi filmi ama benim hoşuma giden şey zaten bu olmuştu. Komedi deyince biz de parıl parıl zıplayan insanlar. Öyle bir şey değil yani. Bu sıkışmışlık ve "Yeter be sus" dedirtme duygusu. Eğer düşündüğümüz gibi olduysa bence seyircinin de böyle aynı duyguları hissedeceğini düşünüyorum.

Haki Biçici: Hepimiz eğer âşık oluyorsak hepimiz bir şekilde birilerini de kaybediyoruz ve ölüm duygusu da aslında aşk duygusu gibi hepimizin yaşadığı bir hikâye. O yüzden bizim 'İyi Bir Aile Değiliz'de de mevcut kendi toplum olarak yaşadığımız bu ölüm duygusuna "Ya evet ya tamam öldü, üzüldük. Hepimiz öleceğiz bir noktada ama bir de böyle bir tarafı var" diye anlattığını düşünüyorum açıkçası.

• Bir oyuncu olarak gelen projelerdeki kriterleriniz nelerdir?

Derya Karadaş: Ben tamamen hikâyeye odaklıyım. Ben hikâyeyi çok seviyorsam ve o hikâye içinde bana önerilen karakterde bir şey hemen canlanıyorsa bayılarak oynadığım işler oluyor.

Sarp Apak: Ben de sadece senaryonun gücüne bakarım. Tabii ki yönetmen çok önemlidir bazen ama tecrübe ettiğimiz için artık uzun yıllardır zayıf bir senaryo, iyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu da kurtaramıyor. Senaryo güçlü olduktan sonra etrafındaki herkesin görevi de çok hafifliyor. Sadece gerçekten uzman olduğunuz mesleğinizi yapmaya başlıyorsunuz. Haki benim canım arkadaşım ama bu senaryoyu beğenmesem ben çok zor da olsa uygun bir şekilde projede yer alamayacağımı söylerdim. Bu aramızda bu dürüst yere sahibiz ama senaryo Haki değil hiç tanımadığım birisinden de gelse aynı oranda heyecan verici bir senaryo. Zaten elindeki malzeme güçlü olduğu için kimi koysa hepsi kabaca "Ben varım" dedi. Yüzde 90 oranında kimin önüne koyduysa o senaryo, o insanlar hepsi şu an projede. Senaryonun gücü her şeyden büyüktür. Proje, yönetmeninden de oyuncudan da hepsinden de şu anlamda büyüktür; bireysel çabanız da siz güzel olan bir şeyi belki daha hoş hale getirirsiniz ama hiç bir şey yokken oradan bir şey yaratmaz.

Haki Biçici: Yani şöyle oldu tabii ki daha 20'li yaşlarda falan "Ya belki senaryodan da çok iyi anlayamadık" ya da o sıradaki güncel duygumuz, maddi kaygılar bizi oraya itti ama şunu gördük senaryoda eğer bir başı sonu belli değilse ne kadar çırpınırsak çırpınalım o kadar antipatik bir yere gittiğini de gördük. Ben zaten şöyle bir risk alamazdım. Senaryoyu insanlara gönderirken bu insanları ikna etmeyecek bir risk alamazdım. O yüzden üzerine birazcık çalıştığım çalışmadan ziyade etrafımdaki profesyonellere okutarak ilerlettiğim bir süreç oldu. Çünkü o sürecin dışında "Hadi artık kaç yaşlara geldik, vur kaç yapalım" gibi planlarda değiliz çünkü öyle bir senaryoda eğer bir mevzu yoksa o hiçbir işe yaramıyor. Sadece rezil rüsva oluyor. Özellikle komedide... Ben dramada da oynadım, dramada bir şey olmuyor, anladınız mı? Yani dramayı bir şekilde "O sahne geçti" diyorsun ama komedide çok rezil rüsva oluyorsunuz.

• Unutulmuyor...

Sarp Apak: Hayır, kendiniz de unutmuyorsunuz.

Haki Biçici: Bakın etraf unutsun, etrafı umursamayın ama böyle seneler geçiyor. "Ah diyorsun o sahnede ne kadar kötü oynadım ya... Daha az kötü oynayamaz mıydın" diyorsunuz.

Sarp Apak: Oynamanın dışında mizahına inanmadığım bir şey yapıyorsun. Böyle böyle şeyler. Çok çok kötü şeyler oluyor.

Haki Biçici: Bir de üzerine mizahı koyuyorsun çok kötü şeyler oluyor. O yüzden benim en azından oyuncu arkadaşlarıma ya da çevreme "Haydi bakın ben zekâyı teslim ediyorum size, "Benim de zekâm bu" diyebileceğim işe birazcık çalışıyor olmam lazımdı. Çünkü bu bir risk. O noktada çalıştık. Çalıştığımız ve işlemeyen yerleri o zekâyla bir yere getirdik.