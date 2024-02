"EKİPTE HERKES AİLESİNDEN BİRİNİ BULDU"

• Canlandırdığınız karakteri analiz eder misiniz?

Sarp Apak: Ben 'Sinan'ı oynuyorum. 'Sinan' ortanca amcaoğlu. 'Sinan', aşırı duygusal, aileyi çok önemseyen hatta bence filmde en çok önemseyen kişi de odur.

Haki Biçici: 'Sinan', aşırı yardımsever bir karakter. Hatta yardımseverliği artık rahatsız eder bir düzeye gelmiş kuzen.

Sarp Apak: Yaşça büyük amcasını kaybediyor. Aslında normal standart, sıralı bir ölüm ama 'Sinan' bunu dramatik bir hale getiriyor. 'Sinan' çok iyi bir çocuk ama yoruyor; iyiliğiyle, saflığıyla, müdahilliği ile yoran bir karakter. Her ailede de böyle biri vardır. Ben de kendi ailemden "Aaa şuna benziyor" dedim. Ekipte herkes kendi ailesinden birini buldu. Çünkü hepsi gerçek, olağan karakterler. Filmi izleyince ne kadar doğru bir kadro olduğu ortaya çıkacaktır. Çünkü bir role bir kişiyi koyduğunuzda "Neden bu?" dersiniz ama filmi izleyince oturur. Ben mesela okuduğumda Haki; "Şu 'Sinan'a ayrı bir gözle bak" dediğinde okuyunca anladım. Hatta benim malzememe çok uygun bir dünyası var. 'Sinan'ı seviyorum ama çok zaman geçirmek istemem.

Haki Biçici: Evet uzun vadede yorabilir.

Derya Karadaş: Ben de başka kuzenlerden biri olan 'Çiçek' karakterini canlandırıyorum.

Sarp Apak: 'Çiçek' de sağlam yorucu bir karakter.

Derya Karadaş: Evet 'Çiçek' de yorucu bence. Aslında 'Çiçek' birçok şeyi kendine zorlaştıran, kendini yoran bir karakter. Keşke her şeyin sorumluluğunu alıp kendini bu kadar yormasa. Aslında bu haliyle üzücü. Ama tabii ki 'Çiçek' bu noktada yardımcı olamaya çalışan ve iş çözmeye çalışan, aktif böyle her ailenin her şeyine koşturan bir tip.

Haki Biçici: Ailede bir yardım etme hali oluyor. Yani böyle panik durumlarında herkes birbirinin kendinden daha çok üzüldüğünü düşündüğü için 'Hadi bu birazcık daha az üzülsün' falan diye bir yardım etme çabasında oluyor aile. Ama o yardım etme çabaları aslında bir noktada şey oluyor. Biraz yorucu bir noktaya karıştırıyor işi, karıştırıyor biraz kuzenlerin böyle bir durumu var maalesef. Herkes aslında birbirinin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor ama biraz zorlaştırıyor.

• Aslında biz bu projede sizi senaryo ve yönetmen kadrosunda görüyoruz ama 'İyi Bir Aile Değiliz' filminin fragmanında bir sahnede sizi de görüyoruz...

Haki Biçici: Evet sadece bir sahnede vardım konuk olarak.