Türkan Şoray'ın 46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
Türkan Şoray, 46 yıl önce gidemediği Moskova'yı turluyor. 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filminin 1978'teki Moskova'daki galasına o sıralarda film çektiği için katılamayan Şoray'ın Moskova'da gezdiği ilk yerlerden biri, ünlü Kızıl Meydan oldu
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Türkan Şoray, 1978'de çekilen 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filminin Moskova'daki galasına o sıralarda film çektiği için katılamamıştı.
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Nâzım Hikmet'in 'Ferhat ile Şirin' adlı üç perdelik oyunundan esinlenilerek senaryolaştırılan, başrollerinde; Türkan Şoray, Alla Sigalova, Faruk Peker ve Alla Sigalova'nın yer aldığı Türk - Rus ortak yapımı 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filmi için 46 yıl sonra Moskova Nâzım Hikmet Vakfı tarafından yeni bir gala düzenlendi.
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Nâzım Hikmet’in doğum yıl dönümünde düzenlenen anma programı çerçevesinde Türkan Şoray'a özel olarak hazırlanan Dom Kino Sineması'ndaki gala için Moskova'ya giden sanatçı, 46 yıl önce gidmediği şehri gezme olanağı buldu. Şoray'ın gezdiği yerlerden biri de ünlü Kızıl Meydan oldu. Türkan Şoray, Aziz Vasil Katedrali'nin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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'Mehmene Banu' rolüne hayat veren Şoray, filmde 'Şirin' karakterini canlandıran Alla Sigalova ile yıllar sonra bir araya gelecek.
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Türkan Şoray, 1973'te Moskova 8'inci Uluslarası Sinema Festivali için aldığı davet üzerine gittiği Moskova'da Kızıl Meydan'daki Aziz Vasil Katedrali önünde bu pozu vermişti.
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Moskova 8'inci Uluslarası Sinema Festivali'nde Türkan Şoray, Rüçhan Adli ile birlikte katıldığı gala gecesinde Gina Lollobrigida ve Stanislav Rostotskiy ile görülüyor.
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