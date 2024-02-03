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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Süper Lig ve 1.Lig yayın hakları ihalesi için 5 kurum şartname aldı - Futbol Haberleri

        Süper Lig yayın hakları ihalesi için 5 kurum şartname aldı

        Süper Lig ve 1. Lig'in yeni dönem yayın hakları için 5 kurum şartname aldı.

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 03.02.2024 - 19:26 Güncelleme: 03.02.2024 - 19:33
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        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
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        2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihale için 4 kurum şartname aldı.

        Edinilen bilgilere göre; ihale için Saran Medya, beIN Media Group, Teknasyon Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ, Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) ve Stats Perform şartname aldı.

        SON GÜN 14 ŞUBAT

        2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihalesine teklif verme süresi 14 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te sona erecek.

        Hatırlanacağı üzere Türkiye Futbol Federasyonu yeni dönem yayın ihalesinin 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmasının hedeflendiğini duyurmuştu. TFF'nin tüm teklifleri reddetme veya ihaleyi iptal etme hakkına sahip olduğu da yapılan açıklamada belirtilmişti.

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