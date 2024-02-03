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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa Uludağ'da faciadan dönüldü! Telesiyejin telleri koptu! - Son dakika haberleri

        Uludağ'da faciadan dönüldü! Telesiyejin telleri koptu!

        Bursa Uludağ'da, kayakçıların ve tatilcilerin kullandığı telesiyejin telleri kopunca bir turist yaralandı. Jandarma ekiplerince kar motoruyla hastaneye kaldırılan turist tedavi altına alınırken, telesiyeji tamir etmek için gelen işçi ise adeta ölüme meydan okudu. Arka arkaya yaşanan ihmaller kameraya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 03.02.2024 - 15:31 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:38
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        Uludağ'da faciadan dönüldü! Telesiyejin telleri koptu!
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        Türkiye’nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da etkili olan kar yağışı kayakçıların yüzünü güldürdü. Sömestr tatili sebebiyle 68 santimetre kar kalınlığına sahip Uludağ dolup taştı.

        FACİADAN DÖNÜLDÜ

        Eğlenmek için kayak pistlerine çıkan yerli ve yabancı turistler telesiyejlerle tepeye tırmanırken, hor kullanılan alet ve görevlilerin ihmali nedeniyle yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

        TEL KOPTU RUS TURİSTİN KAFASINA ÇARPTI

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        Çift taraflı dönen telesiyejlerden birinin telleri arıza nedeniyle kopunca kayak yapmak için piste çıkan Rus bir turistin başına çarptı.

        VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU

        Durumu fark eden vatandaşlar yaralının yardımına koşarken, jandarma ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma, yaralı turistin yardımına koştu.

        KAR MOTORU İLE YARALI SEVK EDİLDİ

        Gerekli tedbirler çerçevesinde kar motoru ile yaralı sağlık kuruluşuna kaldırıldı. Rus turistin durumunun iyi olduğu belirtilirken, arıza için gelen bir işçi ise telesiyeji tamir etmek için tırmandığı direkte adeta ölüme meydan okudu.

        İş güvenliğini ihmal eden çalışan da kameraya yansıdı.

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        #Uludağ
        #Son dakika haberler
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