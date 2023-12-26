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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Deprem bölgesindeki satıcılardan 3 milyar TL'lik ticaret hacmi - İş-Yaşam Haberleri

        Deprem bölgesindeki satıcılardan 9 ayda 3 milyar TL'lik ticaret hacmi

        Hepsiburada 'Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' Programı'nın 9 aylık sonuçlarını paylaştı. Buna göre, deprem bölgesindeki satıcılardan, Hepsiburada ile 9 ayda 3 milyar TL'lik ticaret hacmi yaratıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 16:13 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:13
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        Deprem bölgesindeki satıcılardan 3 milyar TL'lik ticaret hacmi
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        Hepsiburada, 6 Şubat 2023 ve sonrasında gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 ilde hayata geçirdiği “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programının Mart-Kasım 2023 dönemini kapsayan 9 aylık sonuçlarını açıkladı.

        KOBİ, esnaf ve aile işletmelerinin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, bölgenin e-ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması; istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara, gençlere ve ailelerine eğitim ve sosyal destekleri kapsayan programla bölgedeki aktif satıcıların Hepsiburada üzerinden ulaştığı net ciro toplamda 3 milyar TL’ye ulaştı.

        Yapılan açıklamaya göre, program kapsamında bölgede faaliyet gösteren aktif satıcıların toplamı ise dokuz ay sonunda 16 bine, toplam ürün satışı 6.2 milyon adede, net sipariş sayısı ise 3.9 milyona ulaştı.

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        2017 yılından bu yana yürüttüğü "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı" ile binlerce kadın girişimciyi desteklemeye devam eden Hepsiburada'nın, deprem bölgesinde faaliyet gösteren girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine de desteğini sürdürdüğü kaydedildi.

        Buna göre, deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan 3 bin 172 girişimci kadın ve kadın kooperatifi deprem felaketinin ardından 9 ayda gerçekleşen ticaret hacmi 174 milyon TL'ye ulaştı.

        ADANA VE HATAY'DA E-TİCARET İHTİSAS MERKEZLERİ AÇILDI

        Hepsiburada, bölgede e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermesi amacıyla ‘E-Ticaret İhtisas Merkezleri’ projesini de hayata geçirdi. 3 farklı şehirde kurulacağı açıklanan E-Ticaret İhtisas Merkezleri’nden ilk ikisi Adana ve Hatay’da açılarak faaliyetlerine başladı.

        Öte yandan, Hepsiburada’nın deprem bölgesinde kurduğu E-Ticaret İhtisas Merkezleri ile mevcut satıcıların yanında olmayı sürdürürken, bölgede e-ticarete yeni başlayacak satıcılar için de eğitimler ve programlar düzenlendiği aktarıldı. Bu doğrultuda bölgedeki e-ticaret ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla eğitimler verilmeye devam ediliyor.

        Ayrıca, Hepsiburada'nın, "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocuklar için gerçekleştirdiği etkinlikler ile bugüne kadar bölgedeki 4 binden fazla, toplamda ise 35 bin çocuğa ulaştığı aktarıldı.

        Hepsiburada ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılına özel olarak 100 genç ile başlattığı “Yarınlara Söz” programı ile deprem bölgesinde eğitimine devam eden ve üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrencileri, “E-Ticaret, Girişimcilik ve Pazarlama” alanında hazırlanan ve yıl boyu sürecek olan eğitimler ile buluşturuyor.

        Verilen bilgiye göre, şirket "Her Sipariş Bir Destek" kampanyası kapsamında, kullanıcılar için özel bir sayfa oluşturularak, yeni yıl alışverişlerinde bölgedeki KOBİ'ler, esnaf ve aile işletmeleri, girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine destek sağlıyor.

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