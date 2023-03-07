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Deprem bölgesindeki öğrencilere LGS ve YKS'ye hazırlık için oluşturulan DYK noktası sayısı 649'a çıktı

Millî Eğitim Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek için 649 DYK noktası oluşturuldu. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti

Giriş: 07.03.2023 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesindeki öğrencilere LGS ve YKS'ye hazırlık için oluşturulan DYK noktası sayısı 649'a çıktı
HABERTURK.COM

Deprem bölgesinde, EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarı öğretmenlerin görev yaptığı ve 71 ildeki ölçme ve değerlendirme merkezleri öğretmenlerinin gönüllü olarak destek verdiği DYK noktası sayısı, 510'dan 649'a çıktı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Afet bölgesinde YKS ve LGS'ye yönelik 649 noktada açtığımız destekleme yetiştirme kurslarımıza öğrencilerimiz yoğun katılım gösteriyor. Çocuklarımıza hayallerini yaşatabilmek ülküsüyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin kendilerine en yakın DYK noktasının konumuna dijital ortamda ulaşabileceği bir platform oluşturulmuştu. DYK noktalarının harita üzerindeki konumlarına dhgm.meb.gov.tr/dyk internet adresinden ulaşılabiliyor.

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