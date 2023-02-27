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Deprem bölgesindeki öğrencilere LGS ve YKS'ye hazırlık desteği için 510 DYK noktası oluşturuldu

Millî Eğitim Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek için 510 DYK noktası oluşturuldu.

Giriş: 27.02.2023 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesindeki öğrencilere LGS ve YKS'ye hazırlık desteği için 510 DYK noktası oluşturuldu
MEB'den deprem bölgesindeki öğrencilere LGS ve YKS'ye hazırlık desteği
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AA

10 ilde 8. sınıflar için 305, 12. sınıflar için 205 DYK noktasında hazırlıklar tamamlandı. Kurslarda EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarı olan öğretmenler görev yapacak. 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezleri de DYK'lerde gönüllü olarak görev alan öğretmenlere destek olacak.

DYK'LERİN KONUMLARINA DİJİTAL ORTAMDA ULAŞILABİLİYOR

Depremden etkilenen illerde oluşturulan DYK noktaları, dhgm.meb.gov.tr/dyk internet adresine eklenerek harita üzerinden konumları belirtildi.

BAKAN ÖZER: 510 DYK EĞİTİM NOKTASINDA KURSLARI BAŞLATIYORUZ

Öğrencilerin kendilerine en yakın DYK noktasının konumuna dijital ortamda ulaşabileceği bir platform oluşturduklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:
"Her ne kadar 10 ilimizde eğitime henüz başlamamış olsak da 'her şart altında eğitime devam' yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduk. En zor günlerde yüreğini ortaya koyup canla başla çalışan fedakâr öğretmenlerimizle deprem bölgesinde eğitime devam etmek, çocuklarımızı akademik ve psikososyal açıdan desteklemek için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bu hafta 10 il genelinde 393 lokasyonda dileyen tüm 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için destekleme ve yetiştirme kursları açıyoruz. 1 Mart Çarşamba günü depremden etkilenen 10 ilimizde, 510 DYK eğitim noktasında kursları başlatıyoruz."

10 ildeki 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ve yardımcı kaynakların yeniden bastırıldığını da belirten Özer, "Yaklaşık 11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağı da yine 1 Mart itibarıyla tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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